Генштаб рассказал о провальных попытках оккупантов наступать на Донбассе 29 августа, 19:54 Panzerhaubitze 2000, которую защитники Украниы используют на фронте, 28 августа 2022 года (Фото:Ministry of Defence of Ukraine/Handout via REUTERS)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 29 августа, на 187-й день с начала полномасштабной войны, развязанной Россией.

Главное из сводки в Facebook Генштаба:



на Волынском и Полесском направлениях остается угроза ракетных и авиаударов с территории Беларуси;



остается угроза ракетных и авиаударов с территории Беларуси; на Северском направлении российские оккупанты из ствольной артиллерии обстреливали районы Янжулевки Черниговской области, Стариково и Вольной Слободы Сумской области;

российские оккупанты из ствольной артиллерии обстреливали районы Янжулевки Черниговской области, Стариково и Вольной Слободы Сумской области; на Харьковском направлении россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Слатино, Светличное, Байрак, Перемога, Кутузовка, Чепель, Гусаровка, Русские Тишки и Залиман, используя танки, ствольную и реактивную артиллерию;

россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Слатино, Светличное, Байрак, Перемога, Кутузовка, Чепель, Гусаровка, Русские Тишки и Залиман, используя танки, ствольную и реактивную артиллерию; на Славянском направлении вражескому артиллерийскому обстрелу подверглись районы Долгенького, Норцовки, Червоного, Сулиговки, Родного, Адамовки и Славянска. Войска оккупантов безуспешно пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, отступили;

вражескому артиллерийскому обстрелу подверглись районы Долгенького, Норцовки, Червоного, Сулиговки, Родного, Адамовки и Славянска. Войска оккупантов в направлениях Богородичного и Долины, отступили; на Краматорском направлении оккупанты обстреливают артиллерийскими системами районы Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки, нанесли авиаудары по окрестностям Григоровки и Татьяновки. Попытка армии страны-террориста РФ продвинуться в сторону Ивано-Дарьевки закончилась для нее потерями и бегством;

оккупанты обстреливают артиллерийскими системами районы Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки, нанесли авиаудары по окрестностям Григоровки и Татьяновки. Попытка армии страны-террориста РФ закончилась для нее потерями и бегством; на Бахмутском направлении РФ обстреливала военную и гражданскую инфраструктуру в районах Веселой Долины, Майорска, Торецка, Бахмута и Кодемы. Защитники Украины отбили российское наступление в направлениях Соледара , Веселой Долины, Бахмута и Кодемы;

РФ обстреливала военную и гражданскую инфраструктуру в районах Веселой Долины, Майорска, Торецка, Бахмута и Кодемы. Защитники Украины , Веселой Долины, Бахмута и Кодемы; на Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы Авдеевки, Опытного, Невельского, Первомайского, Новобахмутовки и Александрополя. Россияне пытались продвинуться в направлениях Марьинки , Первомайского и Невельского штурмом и наступлением, отступили после отпора Сил обороны Украины;

оккупанты обстреляли районы Авдеевки, Опытного, Невельского, Первомайского, Новобахмутовки и Александрополя. Россияне , Первомайского и Невельского штурмом и наступлением, отступили после отпора Сил обороны Украины; на Новопавловском направлении враг обстреливал позиции украинских войск возле Павловки, Владимировки, Времевки, Новоселки и Шевченко, используя танки, ствольную артиллерию и РСЗО. Оккупанты предприняли провальную попытку наступления в сторону Павловки;

враг обстреливал позиции украинских войск возле Павловки, Владимировки, Времевки, Новоселки и Шевченко, используя танки, ствольную артиллерию и РСЗО. Оккупанты в сторону Павловки; на Запорожском направлении оккупанты вели огонь по районам Гуляйполя, Орехова, Червоного, Малой Токмачки, Новоандреевки, Березового, Белогорья, Степового и Каменского, пытались нанести потери ВСУ авиаударами возле Малых Щербаков;

оккупанты вели огонь по районам Гуляйполя, Орехова, Червоного, Малой Токмачки, Новоандреевки, Березового, Белогорья, Степового и Каменского, пытались нанести потери ВСУ авиаударами возле Малых Щербаков; на Южнобугском направлении враг из танков и артиллерийских систем обстреливал районы населенных пунктов Николаев, Лупарево, Таврическое, Прибугское, Посад-Покровское, Украинка, Любомировка, Заря, Мирное, Квитневое, Киселевка, Кобзарцы, Березнеговатое, Висунск, Явкино, Великое Артаково, Тополиное и Князевка;

враг из танков и артиллерийских систем обстреливал районы населенных пунктов Николаев, Лупарево, Таврическое, Прибугское, Посад-Покровское, Украинка, Любомировка, Заря, Мирное, Квитневое, Киселевка, Кобзарцы, Березнеговатое, Висунск, Явкино, Великое Артаково, Тополиное и Князевка; россияне пытались улучшить тактическое положение возле Потемкино, но попытка штурма и наступления закончилась потерями и отступлением.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор РФ потеряла около 47 100 своих военных, 1947 танков, 279 РСЗО, 149 средств ПВО, 234 самолета, 203 вертолета, 844 БПЛА, 15 кораблей/катеров и не только.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.