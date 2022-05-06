72-й день войны — главное. Возле Змеиного, возможно, подбит российский фрегат, оккупанты готовят большое наступление в Луганской области 6 мая, 13:21 Цей матеріал також доступний українською Трамваи в депо Мариуполя, разрушенном армией РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пятница, 6 мая, — 72-й день полномасштабной войны России против Украины.

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Российский фрегат Адмирал Макаров горит возле острова Змеиный в Черном море после попадания украинской противокорабельной ракеты Нептун, сообщают СМИ.

РФ на ближайшие дни готовит масштабное наступление в Луганской области с целью прорыва в Северодонецк и Попасную, заявил глава местной ОВА. Североднецк почти окружен, его штурмуют по нескольким направлениями через прилегающие села, сообщил глава городской военной администрации.

Офис генпрокурора Украины объявил подозрения Шойгу, Золотову и Володину.

Обнаружить и уничтожить крейсера Москва помогли разведданные от США, сообщают американские СМИ. Официально Пентагон это отрицает.

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Ситуация в Мариуполе и на Азовстали

Основные силы российских войск, брошенные ранее на Мариуполь, уже отведены к северу от города, сообщили в Пентагоне.

Штурм Азовстали длится трое суток, из-за чего Мариуполь продолжает подвергаться постоянным авиационным и артиллерийским ударам. С меткомбината удалось эвакуаировать 500 гражданских.

Потери РФ в битве за Азовсталь растут, и это срывает оперативные планы оккупантов на юге Донбасса, отметили в Минобороны Великобритании.

Карта боевых действий

Инфографика: Минобороны Великобритании

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НВ следит за главными событиями нового дня войны





13:20 Amnesty International обнародовала детали расследования военных преступлений РФ в Киевской области

Правозащитная организация Amnesty International провела подробное расследование военных преступлений РФ в северо-западных районах Киевской области.

Amnesty International задокументировала незаконные авиаудары по Бородянке и внесудебные казни в других городах и селах, в том числе Буча, Андреевка, Здвижовка и Ворзель.

13:15 Оккупанты пытаются окружить Северодонецк, город штурмуют по нескольким направлениям

Глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что противник пытается штурмовать Северодонецк через села, которые прилегают к городу.

13:14 Как в Буче и Мариуполе. Сын последнего президента Ичкерии Масхадова — о зверствах российской армии на его родине и намерении дойти до Гааги

Анзор Масхадов, сын последнего президента Чеченской Республики Ичкерия, — о чудовищных пытках и прочих злодеяниях, которые чинила российская армия на его земле, а также сборе свидетельств этих военных преступлений для Международного суда в Гааге.

13:12 Медик, который лечит защитников Мариуполя, обратился к Эрдогану и призвал вывести людей с Азовстали

«Я крымский татарин, потомок Гиреев, мусульманин. До вторжения получил медицинское образование, сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на Азовстали. До войны я никогда не видел смерти, работал на скорой помощи, всегда помогал людям», — сказал медик в видеообращении.

12:45 В Черном море вблизи острова Змеиный горит российский фрегат проекта 11356Р типа Буревестник — СМИ

Одесское издание Думская сообщает, что сейчас над этим районом Черного моря сейчас кружит вражеская авиация.

На помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

Неофициальные российские источники сообщают, что горит фрегат Адмирал Макаров, который ввели в строй в 2017 году. Он оснащен современными средствами ПВО и вооружен крылатыми ракетами Калибр.

По предварительной информации, в судно попала украинская противокорабельная ракета Нептун. Корабль сильно поврежден, но остаётся на плаву.

Как выглядит фрегат Адмирал Макаров

Адмирал Макаров в акватории Невы / Фото: Radziun / Wikimedia

11:44 Общие боевые потери России на войне против Украины

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки наибольшие потери противнику нанесены на Лиманском и Кураховском направлениях.

Личный состав — 24900 ( +200)

+200) Танки — 1110 ( +8)

+8) Боевые бронированные машины — 2686 ( +35)

+35) Артиллерийские системы — 502 ( +3)

+3) Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 171 ( +2)

РСЗО) — 171 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 83 ( +0)

ПВО) — 83 +0) Самолеты — 199 ( +3)

+3) Вертолеты — 155 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 1926 ( +19)

+19) Корабли/катера — 11 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 324 ( +12)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 324 +12) Специальная техника 38 ( +0)

+0) Крылатые ракеты — 90 ( +1)

11:11 Беспрецедентная помощь разведок. Как «революционно» интенсивный обмен данными с США и Западом помогает ВСУ рушить планы РФ



10:18 Оккупанты готовят большое наступление в Луганской области

«Готовимся к более мощным наступлениям в ближайшие три-четыре дня. Они бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или в Попасную», — заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также, по его словам, оккупанты разрушают топливную инфраструктуру: в Луганской области не осталось ни одной уцелевшей АЗС.

09:53 Украине удалось вывезти из Мариуполя и Азовстали около 500 гражданских

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

09:51 «Россию вкатают в асфальт». Климкин о переговорах между Украиной и РФ, цель Запада и евроинтеграции — интервью

Санкции против России и активное вооружение Украины Западом разрешат вести диалог с Москвой с позиции силы и «вкатать ее в асфальт», рассказал в эфире Радио НВ Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины.

09:40 Бензиновый ажиотаж. Сможет ли правительство за неделю решить проблему дефицита топлива в Украине и сколько будет стоить бензин и дизель

Российская агрессия и неторопливость украинских чиновников и европейских поставщиков привели к кризису на рынке АЗС, уверен Сергей Куюн, эксперт рынка горючего. Но ситуация изменится к лучшему.

09:23 Битва за Азовсталь наносит России потери и срывает ее планы на Донбассе — Минобороны Британии

Пока украинское сопротивление на Азовстали продолжается, российские потери продолжат расти и тем самым срывать оперативные планы на юге Донбасса, подчеркнули в британском Минобороны.

09:08 «Спектакль Лукашенко для одного зрителя». Интервью с Ждановым — об учениях в Беларуси, контрнаступлении и «длинной руке» к Крымскому мосту

Что происходит на изюмском направлении и на заводе Азовсталь, какой вклад в победу Украины осуществляет разведка США и каким оружием вооруженные силы смогут дотянуться до Крымского моста, чтобы разрушить канал поставки армии РФ, рассказал Жданов в интервью Радио НВ.

08:33 В Херсонской и Николаевской области оккупанты обстреливают освобожденные ВСУ населенные пункты



На севере Херсонской и Николаевской областей российские оккупанты обстреливают населенные пункты, которые оставили ранее. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал занятые рубежи, усиливал системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, обстреливал позиции украинских войск.

07:29 На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ за сутки отразили 11 атак врага

Уничтожены восемь танков, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают вести активные боевые действия. На Лиманском направлении российские войска обстреливают позиций украинских войск.

На Попаснянском направлении основные усилия сосредоточили на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасная и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.



07:22 Украина объявила подозрение Шойгу и вызвала на допрос Медведева

Офис генпрокурора Украины обнародовал подозрения министру обороны РФ Сергею Шойгу, руководителю Росгвардии Виктору Золотову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и другим российским чиновникам.

Шойгу обвиняют по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины — публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины.



06:58 Дополнительно к предоставленным $55 млн. Google выделяет $10 млн на борьбу с фейками о войне в Украине

Google к уже оказанной помощи добавляет еще 10 млн. долларов на гуманитарные нужды людей в Украине, а также 10 млн. на противодействие распространению недостоверной информации в регионе, поскольку распространение такой информации в условиях войны может быть «вопросом жизни и смерти».

06:47 Разведка США помогла Украине потопить крейсер Москва — NYT

Соединенные Штаты предоставили разведданные, которые помогли Украине обнаружить и уничтожить флагман Черноморского флота России крейсера Москва, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Два высокопоставленных американских чиновника заявили, что Украина уже имела самостоятельно полученные данные о корабле, а США лишь предоставили только подтверждение. Однако другие чиновники отметили, что разведка Соединенных Штатов сыграла решающую роль в его потоплении Украиной.

Комментируя публикацию NYT, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не передают Украине разведданные о местонахождении российских генералов и не принимают участия в принятии решений о выборе целей.

Тем временем военная прокуратура Черноморского флота РФ заявляет, что крейсер Москва не входил в территориальные воды Украины и «не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции».

Об этом говорится в ответе российского ведомства Дмитрию Шкребцу — отцу срочника с крейсера Москва, который объявлен пропавшим без вести.

В письме говорится, что официально Егор Шкребец «объявлен безвестно отсутствующим в воинской части», а поисковые работы якобы не принесли результата.

05:52 Чехия нашла замену российской нефти после препятствования эмбарго от ЕС



Нефтепровод TAL из итальянского Триеста устранит зависимость Чехии от импорта нефти из России.

Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиал, сообщает Novinky.cz.

04:15 Кислица на заседании Совбеза ООН: Лавров поставил под сомнение правду о Холокосте

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица осудил антисемитские высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он заявил о якобы причастности евреев к нацизму.

03:49 Деньги передадут ВСУ. Картину Примаченко продали на аукционе за полмиллиона долларов

Картину Марии Примаченко Цветы выросли около четвертого блока продали на аукционе за 500 тысяч долларов украинцу из-за рубежа.

03:45 Эстония планирует выпустить монету номиналом в 2€ с надписью Слава Україні

Центральный банк Эстонии планирует выпустить монету номиналом в €2, посвященную Украине. Дизайн монеты уже утвердил наблюдательный совет.

02:54 Новые налоги и регистрация. В ОВА рассказали, как оккупанты проводят фильтрацию в Запорожской области

В оккупированных районах Запорожской области россияне производят фильтрацию жителей. Они заставляют предпринимателей пройти новую регистрацию и выменивают у жителей местные сим-карты, чтобы иметь связь.

02:32 Украина сможет тренировать британских солдат после войны с Россией — министр обороны Британии



Министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес заявил, что украинские военные смогут обучать британских солдат после завершения войны с Россией.

Во время посещения войск Великобритании на военных учениях в Финляндии он заявил, что уроки, усвоенные ВСУ во время «охоты» на танки и самолеты РФ с помощью западного оружия, будут полезны для британцев, сообщает The Telegraph.

01:38 ВСУ сбили 15 воздушных целей врага за сутки

В сутки, 5 мая, противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено по меньшей мере 15 воздушных целей врага. Среди них — 14 — беспилотников типа Орлан.

01:15 Остановите ужас. Крымскотатарский спасатель заблокированных на Азовстали людей попросил Турцию о помощи

В видео на своей странице в Instagram он попросил спасти жизнь мариупольцев и украинских воинов, страдающих из-за нехватки медикаментов и еды, в результате чего некоторые из них умирают.

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