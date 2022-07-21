148-й день войны — главное. НБУ опустил курс гривни, РФ загнала военную технику на ЗАЭС, по радио сообщили фейк о здоровье Зеленского 21 июля, 18:30 Полицейский осматривает автобус, повреждённый в результате обстрела Харькова 21 июля (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Четверг, 21 июля — 148-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Удар по Харькову

Утром РФ ударила по Харькову из РСЗО Смерч. Три человека погибли, еще 23 получили ранения. Под удар оккупантов попала остановка общественного транспорта возле рынка в Киевском районе и жилой дом в Салтовском районе.

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«Застраховаться, что ракета не прилетит в любой район Харькова, никто не может. Мы находимся в зоне прямого поражения. Любой уголок Харькова — место возможного поражения Российской Федерации», — сказал начальник полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Резкий рост курса доллара



Национальный банк Украины резко снизил курс гривны по отношению к доллару США на 25% - до 36,5686 грн/$.

На такой шаг Нацбанк пошел ради сбалансирования денежного рынка и поддержания устойчивости экономики в условиях войны, говорится в сообщении регулятора.



Такое изменения официального курса гривни, прогнозируют в НБУ, приведет к некоторому повышению цен, добавив около 2−3 процентных пунктов общего уровня инфляции.

Утром курс продажи доллара в украинских банках находился в коридоре от 35,70 грн (во Львове) до 40,00 грн за доллар (в Одессе).



Также Нацбанк ожидаемо сохранил учетную ставку 25% и прогнозирует ее на этом уровне минимум до второго квартала 2024 года.

Военная техника РФ в Запорожской АЭС

Военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку.

В случае пожара, например из-за случайной детонации боекомплекта, его масштабы могут быть равны тому, который произошел во время аварии на ЧАЭС, пояснили в Энергоатоме.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе. РФ захватила ее в начале марта.

Подготовка «референдумов»

Кремль готовится провести «референдумы» о «присоединении» захваченных территорий Украины до середины сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, голосование должно пройти в уже захваченных областях, а также на территориях, «которые будут заняты в ближайшие недели». Два собеседника агентства добавляют, что цель Кремля — «присоединение» территорий до 15 сентября.

Подготовкой руководит Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, пишет агентство. «Референдумы» должны пройти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, добавляет Bloomberg.

Если Россия аннексирует все территории, которые она захватила в настоящее время, она будет контролировать примерно пятую часть Украины, получив наземную связь с Крымом и создав угрозу на ключевых для Украины экспортных маршрутах в Черном море.

Фейк о здоровье Зеленского

Хакеры атаковали украинские радиостанции и распространили фейк о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского. Злоумышленники распространили информацию, что глава государства якобы находится в реанимации, а его обязанности исполняет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Кибератака была осуществлена на серверы и сети радиостанций TAVR Media. Компания заявила, что озвученная в эфирах радиостанций информация не соответствует действительности.

Зеленский записал видеоообращение, в котором сообщил, что чувствует себя хорошо и находится в своем кабинете на рабочем месте.



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