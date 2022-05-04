70-й день войны — главное. Накануне РФ выпустила 18 ракет по восьми областям Украины, Байден заверил в непрерывности поставок оружия 4 мая, 09:34 Цей матеріал також доступний українською 61-летняя Любовь Ленко, жительница села Буды, Черниговская область, возле своего разрушенного дома (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Среда, 4 мая — 70-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Сегодня Украина надеется продолжить эвакуацию гражданских лиц из Мариуполя. Вчера первые эвакуированные с Азовстали добрались до Запорожья.

Накануне вечером, 3 мая, РФ нанесла по территории Украины многочисленные ракетные удары: по данным командования Воздушных сил ВСУ, в общей сложности было выпущено около 18 ракет по объектам в Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областях (с бомбардировщиков в Каспийском регионе); одновременно из других средств РФ нанесла ракетные удары по Одесской и Донецкой областям. В Генштабе ВСУ главной целью таких действий врага назвали разрушение транспортной инфраструктуры Украины.

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«Такой масштаб обстрелов однозначно свидетельствует не о том, что у России есть какая-то особая военная цель. […] Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не под силу», — заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

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НВ следит за главными событиями нового дня войны





09:47 Оккупанты хотят захватить Краматорск и Северодонецк - Минобороны Британии

В министерстве обороны Великобритании заявили, что, несмотря на трудности с прорывом украинской обороны, Россия, скорее всего, намерена выйти за пределы города Изюм Харьковской области, чтобы захватить Краматорск в Донецкой области и Северодонецк в Луганской области.

«Захват этих городов укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для усилий по отсечению украинских сил в регионе», — говорится в сообщении.

09:20 Общие боевые потери России в войне против Украины, по данным Генштаба ВСУ

Личный состав — около 24500 ( +300)

+300) Танки — 1077 ( +15)

+15) Боевые бронированные машины — 2610 ( +43) ед

+43) ед Артиллерийские системы — 491 ( +16) ед

+16) ед Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 163 ( +1)

РСЗО) — 163 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 81 ( +1)

ПВО) — 81 +1) Самолеты — 194 ( +0)

+0) Вертолеты — 155 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 1867 ( +24)

+24) Корабли/катера — 10 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 303 ( +12)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 303 +12) Специальная техника — 38 ( +0)

+0) Крылатые ракеты — 87 ( +3)

09:14 «Какова Новороссия? Кому она нужна?». Жительница Луганска рассказывает, чем жил город после оккупации 2014-го

Как менялась пропагандистская риторика на оккупированных территориях Донбасса, о чем говорили в так называемой ЛНР перед началом полномасштабной войны и чем жил Луганск последние восемь лет — рассказ местной жительницы, вынужденно покинувшей свой город за два дня до вторжения России в Украину.

08:40 Из-за вторжения РФ в Украине погибли 220 детей — Офис генпрокурора



Более 627 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них 220 детей погибли, более 407 были ранены (цифры не окончательные), сообщает Офис генерального прокурора.



08:05 Ночью в Запорожье было слышно взрывы: сработала украинская ПВО

«Около 23:40 3 мая запорожцы слышали звуки, похожие на взрывы. Хотим успокоить: сработали системы украинской противовоздушной обороны. Безопасности жителей города ничего не угрожает», — говорится в сообщении пресс-службы Запорожской ОВА.

07:50 На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки ВСУ отразили 12 атак врага — Генштаб

Уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (три из них — реактивные системы залпового огня), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 единиц автомобильной техники противника.

07:16 Оккупанты штурмуют украинские позиции на востоке: Генштаб сообщил, где продолжаются бои



На Донецком и Таврическом направлениях, пытаясь сковать действий украинских военных, оккупанты обстреливают подразделения ВСУ, сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки.



Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.



В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и обстреливают украинские позиции в районе Азовстали.



На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово, успеха не имеет.



05:39 Евросоюз откажется от российской нефти в течение полугода — WSJ

Шестой пакет санкций Евросоюза будет содержать отказ от покупки российской нефти в течение шести месяцев. Импорт нефтепродуктов будет остановлен до конца года.

Исключение будет сделано для Словакии и Венгрии, сильно зависящих от нефтепродуктов из РФ. Двум странам на отказ дадут 20 месяцев.

Также в следующем пакете санкций будет отключение от SWIFT российского Сбербанка. В то же время санкции не будут наложены на Газпромбанк.

03:52 Глава РПЦ Кирилл «с картами в руках» 20 минут доказывал папе Франциску необходимость войны

Папа Римский Франциск рассказал, что глава РПЦ Кирилл около 20 минут «с картами в руках» рассказывал о том, почему необходимо начать полномасштабное вторжение в Украину.

«Первые 20 минут с картой в руках он читал мне обоснование войны. Я выслушал и сказал ему: я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы не можем использовать язык политики, а должны использовать язык Иисуса», — заявил Франциск.

Понтифик подчеркнул, что в разговоре с Кириллом сказал, что «патриарх не должен превращаться в путинского алтарника».

03:04 В Запорожской области оккупанты начали шить формы ВСУ, возможны провокации



«Вчера в городе Токмак в Запорожской области оккупанты начали массовый пошив и переодевание своих военнослужащих в форму Вооруженных Сил Украины», — сообщает пресс-служба оперативного командования Юг.



02:33 Байден заверил, что поставки оружия в Украину будут беспрерывными

Президент США Джо Байден заявил о том, что сделал все, чтобы «поток поставок вооружения в Украину не останавливался».

«С начала вторжения России в Украину, начавшееся свыше 2 месяцев назад, мы отправили свыше 3 млрд долларов помощи для обеспечения безопасности Украины. Только мы, не считая наших союзников. Эти деньги — прямая инвестиция в защиту свободы и демократии. Ибо если не противостоять диктаторам, история показала нам, что они продолжают возвращаться. Аппетит к власти продолжает расти», — заявил Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что «борьба не будет дешевой», но дороже обойдется победа диктатуры.

01:14 Украинские защитники за сутки уничтожили 16 воздушных целей оккупантов

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в сутки, 3 мая, было уничтожено 16 воздушных целей российских оккупантов.

«По предварительным данным, за сутки 3 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбито по меньшей мере 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты», — сообщили в командовании.

Украинские военные подчеркнули, что «оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое ВСУ воздушное пространство».

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