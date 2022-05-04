70-й день войны — главное. Накануне РФ выпустила 18 ракет по восьми областям Украины, Байден заверил в непрерывности поставок оружия
61-летняя Любовь Ленко, жительница села Буды, Черниговская область, возле своего разрушенного дома (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Среда, 4 мая — 70-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.
Сегодня Украина надеется продолжить эвакуацию гражданских лиц из Мариуполя. Вчера первые эвакуированные с Азовстали добрались до Запорожья.
Накануне вечером, 3 мая, РФ нанесла по территории Украины многочисленные ракетные удары: по данным командования Воздушных сил ВСУ, в общей сложности было выпущено около 18 ракет по объектам в Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областях (с бомбардировщиков в Каспийском регионе); одновременно из других средств РФ нанесла ракетные удары по Одесской и Донецкой областям. В Генштабе ВСУ главной целью таких действий врага назвали разрушение транспортной инфраструктуры Украины.
«Такой масштаб обстрелов однозначно свидетельствует не о том, что у России есть какая-то особая военная цель. […] Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не под силу», — заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
Прямой эфир Радио НВ
НВ следит за главными событиями нового дня войны
09:47 Оккупанты хотят захватить Краматорск и Северодонецк - Минобороны Британии
В министерстве обороны Великобритании заявили, что, несмотря на трудности с прорывом украинской обороны, Россия, скорее всего, намерена выйти за пределы города Изюм Харьковской области, чтобы захватить Краматорск в Донецкой области и Северодонецк в Луганской области.
«Захват этих городов укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для усилий по отсечению украинских сил в регионе», — говорится в сообщении.
09:20 Общие боевые потери России в войне против Украины, по данным Генштаба ВСУ
- Личный состав — около 24500 (+300)
- Танки — 1077 (+15)
- Боевые бронированные машины — 2610 (+43) ед
- Артиллерийские системы — 491 (+16) ед
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 163 (+1)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 81 (+1)
- Самолеты — 194 (+0)
- Вертолеты — 155 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 1867 (+24)
- Корабли/катера — 10 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 303 (+12)
- Специальная техника — 38 (+0)
- Крылатые ракеты — 87 (+3)
09:14 «Какова Новороссия? Кому она нужна?». Жительница Луганска рассказывает, чем жил город после оккупации 2014-го
Как менялась пропагандистская риторика на оккупированных территориях Донбасса, о чем говорили в так называемой ЛНР перед началом полномасштабной войны и чем жил Луганск последние восемь лет — рассказ местной жительницы, вынужденно покинувшей свой город за два дня до вторжения России в Украину.
08:40 Из-за вторжения РФ в Украине погибли 220 детей — Офис генпрокурора
Более 627 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них 220 детей погибли, более 407 были ранены (цифры не окончательные), сообщает Офис генерального прокурора.
08:05 Ночью в Запорожье было слышно взрывы: сработала украинская ПВО
«Около 23:40 3 мая запорожцы слышали звуки, похожие на взрывы. Хотим успокоить: сработали системы украинской противовоздушной обороны. Безопасности жителей города ничего не угрожает», — говорится в сообщении пресс-службы Запорожской ОВА.
07:50 На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки ВСУ отразили 12 атак врага — Генштаб
Уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (три из них — реактивные системы залпового огня), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 единиц автомобильной техники противника.
07:16 Оккупанты штурмуют украинские позиции на востоке: Генштаб сообщил, где продолжаются бои
На Донецком и Таврическом направлениях, пытаясь сковать действий украинских военных, оккупанты обстреливают подразделения ВСУ, сообщает Генштаб.
На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки.
Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.
В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и обстреливают украинские позиции в районе Азовстали.
На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово, успеха не имеет.
05:39 Евросоюз откажется от российской нефти в течение полугода — WSJ
Шестой пакет санкций Евросоюза будет содержать отказ от покупки российской нефти в течение шести месяцев. Импорт нефтепродуктов будет остановлен до конца года.
Исключение будет сделано для Словакии и Венгрии, сильно зависящих от нефтепродуктов из РФ. Двум странам на отказ дадут 20 месяцев.
Также в следующем пакете санкций будет отключение от SWIFT российского Сбербанка. В то же время санкции не будут наложены на Газпромбанк.
03:52 Глава РПЦ Кирилл «с картами в руках» 20 минут доказывал папе Франциску необходимость войны
Папа Римский Франциск рассказал, что глава РПЦ Кирилл около 20 минут «с картами в руках» рассказывал о том, почему необходимо начать полномасштабное вторжение в Украину.
«Первые 20 минут с картой в руках он читал мне обоснование войны. Я выслушал и сказал ему: я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы не можем использовать язык политики, а должны использовать язык Иисуса», — заявил Франциск.
Понтифик подчеркнул, что в разговоре с Кириллом сказал, что «патриарх не должен превращаться в путинского алтарника».
«Вчера в городе Токмак в Запорожской области оккупанты начали массовый пошив и переодевание своих военнослужащих в форму Вооруженных Сил Украины», — сообщает пресс-служба оперативного командования Юг.
02:33 Байден заверил, что поставки оружия в Украину будут беспрерывными
Президент США Джо Байден заявил о том, что сделал все, чтобы «поток поставок вооружения в Украину не останавливался».
«С начала вторжения России в Украину, начавшееся свыше 2 месяцев назад, мы отправили свыше 3 млрд долларов помощи для обеспечения безопасности Украины. Только мы, не считая наших союзников. Эти деньги — прямая инвестиция в защиту свободы и демократии. Ибо если не противостоять диктаторам, история показала нам, что они продолжают возвращаться. Аппетит к власти продолжает расти», — заявил Байден.
Глава Белого дома подчеркнул, что «борьба не будет дешевой», но дороже обойдется победа диктатуры.
01:14 Украинские защитники за сутки уничтожили 16 воздушных целей оккупантов
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в сутки, 3 мая, было уничтожено 16 воздушных целей российских оккупантов.
«По предварительным данным, за сутки 3 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбито по меньшей мере 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты», — сообщили в командовании.
Украинские военные подчеркнули, что «оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое ВСУ воздушное пространство».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.