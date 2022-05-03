69-й день войны — главное. В двух восточных областях ВСУ отразили 12 атак врага, сегодня должна продолжиться эвакуация из Мариуполя 3 мая, 08:12 Цей матеріал також доступний українською Дым над территорией завода Азовсталь в Мариуполе после очередных ударов российских войск по объекту, где укрываются украинские защитники и сотни гражданских людей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вторник, 3 мая — 69-й день полномасштабной войны России против Украины.

Сегодня должна продолжиться эвакуация гражданского населения из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию. Накануне первые сто гражданских жителей Мариуполя прибыли в Запорожье после спасения из двухмесячной блокады.

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Во вчерашнем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что «весь свободный мир объединился, чтобы никто не оправдывал нацизм, не убивал детей, не разрушал мирные города, как это делает Россия».



НВ следит за главными событиями нового дня войны

08:13 На захваченных армией РФ территориях активно развивается движение сопротивления — Генштаб

«Активно продолжает развиваться во временно занятых агрессором городах и селах движение сопротивления», — говорится в утреннем сообщении Генштаба ВСУ 3 мая. Также в Генштабе отметили, что оккупанты несут потери на всех направлениях своих атак.

07:51 Завтра в Киеве вновь откроется посольство Швеции

В среду, 4 мая, посольство Швеции в Украине возобновит свою работу в Киеве, сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. «Швеция продолжит быть с Украиной и рада, что Швеции вернется в Украину», — написала Линде в Твиттере в понедельник.

07:40 Оккупанты пытаются восполнить огромные потери в технике: расконсервировали и отправили в Украину 17 танков и 60 БМП

Российские оккупанты принимают меры по восполнению значительных потерь техники в своих подразделениях, которые задействованы в войне против Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По имеющейся информации, в городе Богучар Воронежской области в период с 27 апреля по 2 мая было снято с хранения семнадцать танков и шестьдесят БМП-1. Всю эту технику отправили на временно занятые российскими войсками украинские территории.



07:21 На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки ВСУ отразили 12 атак врага

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. При этом уничтожены шесть вражеских танков, пять артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и восемь единиц автомобильной техники противника.

В Донецком направлении основные усилия враг продолжает сосредотачивать на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.



05:19 Путин может официально объявить войну против Украины 9 мая — CNN

Российский диктатор Владимир Путин 9 мая может объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции». Об этом пишет CNN со ссылкой на чиновников США и Запада.

05:02 «Применять тяжелую технику». 9 мая оккупанты планируют усилить обстрел Луганской области — Гайдай

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, россияне будут применять тяжелую технику, включая артиллерию, реактивные системы залпового огня, такие как Град, Смерч, а также использовать авиацию.

04:14 Цензура и слежка. Оккупанты направили интернет-трафик в оккупированной Херсонской области через РФ

РФ направила весь интернет-трафик в оккупированной Херсонской области из-за своей инфраструктуры. Таким образом, оккупанты хотят ввести цензуру.

03:35 Укрзализныця назначила эвакуационный поезд на 3 мая

Укрзализныця продолжает эвакуировать людей из «горячих» точек Украины. Сегодня, 3 мая, отправится один эвакуационный поезд из Покровска.

03:20 Оккупанты депортировали из Украины почти 200 тысяч детей — Минобороны РФ

Российское Минобороны заявило, что оккупанты депортировали из Украины 1,1 млн человек. Среди них около 200 тысяч детей.

02:34 ВСУ ликвидировали восемь воздушных целей оккупантов, в том числе беспилотник стоимостью 7 млн долларов — Командование Воздушных Сил

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили восемь беспилотников оккупантов: семь Орлан-10 и один Форпост. Стоимость одного беспилотника Форпост оценивается в 7 млн долларов.

02:13 Похищенную кадыровцами технику заблокировали дистанционно — CNN



В Мелитополе Запорожской области «кадыровцы» украли сельскохозяйственную технику и переправили награбленное в деревню в Чечне. Специалисты заблокировали технику удаленно.

01:51 В Харьковской области на освобожденных территориях разрушены 90% частных домов — ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что на освобожденных от российских оккупантов территориях области разрушены 90% частных домов, школы, детские сады, отсутствуют свет и газ.

01:23 Зеленский о дальнейших санкциях: Придется блокировать все экспортно-импортные операции из РФ

«Уже сейчас следует готовиться и к следующим санкционным шагам. В любом случае, придется блокировать все экспортно-импортные операции с Россией. Потому что с этого они в Москве зарабатывают. И даже не понимают, что международное право и мир в Европе следует уважать», — сказал Зеленский.



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