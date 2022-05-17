83-й день войны — главное. С Азовстали вывезены 264 защитника Мариуполя, РФ нанесла ракетный удар по Львовской области — сработала ПВО 17 мая, 07:39 Цей матеріал також доступний українською Прибытие автобусов с ранеными, эвакуированными с Азовстали, в оккупированный Новоазовск (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вторник, 17 мая, — 83-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Накануне началась эвакуация украинских военных с Азовстали. 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска, еще 211 вывезли в оккупированную Еленовку (Донецкая область) через гуманитарный коридор — всего 264 человека.

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В Минобороны надеются, что позже их удастся вернуть на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена. Генштаб ВСУ подчеркнул, что гарнизон Мариуполя полностью выполнил поставленную боевую задачу, а потому командиры подразделений на Азовстали получили приказ от высшего военного руководства Украины сохранить жизнь личного состава.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

08:25 «Мы воюем с армией насильников и мародеров». Интервью НВ с заместительницей главы МВД Екатериной Павличенко

Мирные жители становятся жертвами военных преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины. А спасаясь от войны, могут попасть в ситуацию торговли людьми, говорит заместительница министра внутренних дел Екатерина Павличенко.



07:50 Битва за Донбасс: за сутки ВСУ отбили 11 атак врага, в Генштабе рассказали, где шли самые тяжелые бои

За минувшие сутки ВСУ отбили в Донецкой и Луганской областях 11 атак врага, уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс Тор, шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника.



07:17 Закон о помощи Украине на 40 млрд долларов прошел процедурное голосование в Сенате США

Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за предоставление помощи Украине в размере 40 млрд. долларов.

Как сообщает Bloomberg, по итогам процедурного голосования за принятие законопроекта проголосовал 81 сенатор, против — 11.



Предполагается, что закон будет принят 18 мая, если все законодатели согласятся отказаться от прений. Это позволит отправить его на подпись президенту Джо Байдену, если в него не будут внесены изменения.

06:25 Евросоюз поможет Украине с экспортом зерна вопреки морской блокаде — Боррель



Евросоюз поможет Украине экспортировать зерно, которое Россия своей военной агрессией заблокировала в морских портах.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что разработан план действий по внедрению так называемых зеленых коридоров для Украины, и Евросоюз должен помочь продолжать экспорт зерна поездами.

05:38 В Херсонской области оккупанты вводят систему пропусков



В Херсонской области захватчики внедряют систему пропусков, чтобы сократить возможности уехать из области. В регионе — гуманитарная катастрофа и атмосфера террора.

05:04 Украинские защитники возле Чернобаевки уничтожили склад горюче-смазочных материалов и 29 захватчиков



Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали на южных рубежах склад горюче-смазочных материалов, 29 российских оккупантов, зенитно-ракетный комплекс Стрела-10, танк Т-72 и другую технику РФ.

Как сообщает оперативное командование Юг, склад горюче-смазочных материалов уничтожен огнем реактивной артиллерии вблизи знаменитой Чернобаевки.

03:44 В Киевской области возобновили водоснабжение во всех населенных пунктах



В Киевской области возобновили водоснабжение во всех населенных пунктах. На очереди — подключение газа.

03:11 Сработала система ПВО. Подтвержденных данных о попадании ракет по Львову нет — местные власти

Подтвержденной информации о попадании Россией ракет во Львове, где были слышны взрывы в ночь на 17 мая, нет, сообщил мэр города Андрей Садовый.

02:57 ЕС утвердил новый транш для Украины на €500 млн

Совет министров Европейского Союза утвердил выделение Украине помощи на сумму 500 миллионов евро на закупку оружия и другие оборонные нужды. Это будет уже четвёртый транш.

02:42 ВСУ за сутки сбили пять российских воздушных целей, включая один самолет



Вооруженные силы Украины (ВСУ)уничтожили 16 мая пять воздушных целей России, включая один самолет Су-25.

Как сообщает командование Воздушных Сил ВСУ, также были сбиты три беспилотника Орлан-10 и одна крылатая ракета. Кроме того, удалось нанести огненное поражение пункту управления враждебной батальонно-тактической группе.

01:39 Путин лично руководит военным наступлением против Украины — Guardian



Российский диктатор Владимир Путин настолько вовлечен в войну против Украины лично, что принимает оперативные и тактические решения на уровне полковника или бригадного генерала, сообщает The Guardian со ссылкой на западные военные источники.

По их информации, он руководит передвижениями войск РФ на Донбассе, где на прошлой неделе оккупанты потерпели поражение, неоднократно пытаясь форсировать стратегическую реку Северский Донец на востоке Украины.

00:52 Во Львове слышны взрывы

Во Львове прогремели взрывы, сообщил городской голова Андрей Садовый. Корреспондент НВ сообщил как минимум о семи-восьми взрывах.

00:27 Эвакуация с Азовстали. Надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря действиям украинских военных — Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН есть надежда, что удастся сохранить жизнь военных, эвакуированных с Азовстали. 53 тяжелораненых защитников вывезли из Мариуполя.

" …Им оказывают помощь. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек. Операция по спасению защитников Мариуполя началась… Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, ей необходимы деликатность и время", — сказал глава государства.

00:11 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в больницу Новоазовска, еще 211 эвакуированы в Еленовку

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в больницу оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 — эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор. Они позже вернутся на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена. Продолжаются мероприятия по спасению бойцов, которые остаются на территории завода Азовсталь.

В сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook говорится, что командиры находящихся на Азовстали подразделений получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизнь личного состава.

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