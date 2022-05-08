74-й день войны — главное. ВСУ уничтожили вражеские катера возле Змеиного, из-за авиаудара РФ по Белогоровке вероятно погибли 60 человек 8 мая, 08:56 Цей матеріал також доступний українською Девочка стоит на уничтоженном российском танке в Макарове, Киевская область, 7 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Mikhail Palinchak)

Воскресенье, 8 мая, — 74-й день полномасштабной войны России против Украины.



НВ следит за главными событиями нового дня войны

08:11 Кабмин предусмотрел целевую мобилизацию для восстановления Украины

Кабинет министров во время заседания 7 мая определил дополнительные задачи в восстановительный период в Украине, одна из которых — целевая мобилизация.

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Как сообщает пресс-служба МВД, правительство дополнило положение о единой государственной системе гражданской защиты новым пунктом, определяющим дополнительные задачи в период восстановления в стране. К этим задачам отнесли:

целевую мобилизацию для ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций;

ликвидацию последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, которые подверглись средствам поражения;

меры по восстановлению критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения;

определение населенных пунктов и районов, где нужно провести гуманитарное разминирование, маркировка опасных участков, разминирование территорий;

привлечение международной помощи при ликвидации последствий военных действий.

07:38 В Белогоровке в результате авиаудара оккупантов по школе предварительно погибли 60 человек — глава Луганской ОВА

В результате авиаудара российских оккупантов по школе в Белогоровке в субботу, 7 мая, предварительно погибли 60 человек. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



07:32 Оккупанты захватили окрестность села в Донецкой области, войска в Приднестровье — в полной боевой готовности — сводка Генштаба

Вооруженные формирования на территории непризнанного Приднестровья и подразделения оперативной группы российских войск находятся в полной боевой готовности. Обстановка на бессарабском направлении остается напряженной.



06:42 Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия может официально объявить войну Украине

Президент Владимир Зеленский в интервью Fox News прокомментировал информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине:

«Для нас это ничего не изменит. Для нас война длится уже восемь лет, полномасштабная война длится более 70 дней… Россияне уничтожили целый город, как в плохом голливудском фильме».



06:02 Вице-спикер Госдумы заявил, что Россия «остановится на границе Польши». В Офисе президента отреагировали

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявления вице-спикера российской госдумы Петра Толстого о планах России продолжать полномасштабную войну против Украины, пока оккупанты не дойдут до «границы с Польшей».



«Это все показывает, о чем думает политическая элита Российской Федерации. Об этом не просто думает Путин, об этом они думают, они живут этим, они в этом варятся. Это их кровеносные сосуды, по которым ходят эти заразные бактерии желания уничтожить всех. Это прямое указание на то, что они хотят уничтожить Украину как государство. Это и есть геноцид… в смысле государственной принадлежности украинцев», — сказал Подоляк.

04:45 Опубликованы спутниковые снимки острова Змеиный после удара Байрактаров по позициям российских оккупантов

Издание Associated Press опубликовало спутниковые снимки острова Змеиный в Черном море после того, как украинские защитники нанесли удар по позициям российских оккупантов.

03:44 Британия передаст Украине военную помощь еще на 1,6 млрд долларов



Великобритания передаст Украине военную помощь еще на 1,6 млрд долларов, сообщает агентство Reuters.



Новый пакет помощи почти в два раза превышает предыдущие. В британском правительстве заявили, что это высокий самый объем расходов со времен войн в Ираке и Афганистане.



02:54 Оперативное командование Юг рассказало подробности атаки по позициям российских оккупантов на захваченном острове Змеиный

Отмечается, что уничтожен десантный катер типа Серна из ЗРК Тор, 2 десантно-штурмовых катера типа Раптор. Еще один катер Раптор также получил серьезные повреждения.

«46 рашистов из состава экипажа и десанта пошли за билетами на концерт Иосифа Давыдовича. Общие же потери орков за эти сутки составляют 80 штук и 10 ед. техники», — сообщили в командовании Юг.

02:22 Оккупанты в Запорожской области пытаются организовать картинку для росСМИ на 9 мая — ОВА

В Запорожской области российские оккупанты пытаются провести на временно захваченных территориях свои мероприятия на 9 мая, сообщает Запорожская областная военная администрация.

По данным ОВА, в Энергодаре оккупанты отбирают у местных жителей документы и обещают отдать 9 мая, рассчитывая, что украинцы соберутся в одном месте, и они смогут создать картинку для российский пропагандистских СМИ.

«Правда, свой парад в городе они называют не парадом, а акцией бессмертный полк, но это дела не меняет: для того, чтобы провести победобесное мероприятие, в Энергодаре перекрывают движение в части города и выезды со дворов. В Каменке-Днепровской заставляют в понедельник прийти на работу и принять участие в параде», — рассказали в ОВА.



02:10. Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины.

Инфографика: alerts.in.ua

01:52 Всемирный банк предоставит кредит на 1,5 миллиарда долларов для работников бюджетной сферы



Министерство финансов Украины сообщило, что Всемирный банк предоставит кредит на 1,5 миллиарда долларов, который используют для восполнения потерь в фонде оплаты труда работникам бюджетной сферы.

В частности, 7 мая правительство создало делегацию, которая будет вести переговоры с Всемирным банком о заключении соглашения по проекту Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине.

В рамках проекта Всемирный банк реконструкции и развития направит деньги на возмещение расходов госбюджета для оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы на национальном и региональном уровнях.

01:34 Украинские защитники за сутки уничтожили еще 14 воздушных целей оккупантов

В Командовании Воздушных Сил рассказали, что российские оккупанты наносят удары по территории Украины крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс или Ту-160, которые находятся в Каспийском регионе. За сутки противник выпустил по Украине около десяти крылатых ракет, вероятно, типа Х-101. Украинская ПВО уничтожила две из них. Всего за сутки было уничтожено:

один вертолет ( Ми-28Н);

Ми-28Н); 11 беспилотников ( девять БПЛА Орлан и два БПЛА Форпост);

девять БПЛА Орлан и два БПЛА Форпост); две крылатые ракеты.

01:20 Появилось видео работы украинской авиации по российским оккупантам на Змеином



01:10 Западные разведки не видят подготовки России к применению ядерного оружия — ЦРУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что западные спецслужбы не видят никаких признаков того, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие против Украины или ее союзников.

«Как разведсообщество на данный момент мы не видим практических подтверждений тому, что Россия планирует развертывание или даже потенциальное применение тактического ядерного оружия», — сказал Бернс во время конференции Financial Times.

00:50 В Мангуше под Мариуполем российские захватчики снесли памятник гетману Сагайдачному



00:27 Оккупанты заявили, что 8 мая «Украина ударит ракетами по Львовской и Волынской областях»

Межведомственный координационный штаб РФ заявил, что 8 мая «украинские военные обстреляют из комплексов Точка-У скопления мирных людей во Львовской и Волынской областях».

«8 мая в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения в западных районах страны „киевский режим“ планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения ВС России в неизбирательных ракетных ударах», — заявили оккупанты.

Российские военные сообщили, что удары будут проведены Точкой-У «как это уже было сделано на вокзале в Краматорске», где оккупанты атаковали мирных людей.

Оккупанты заявили, что «данные провокации украинские власти готовят с одобрения западных кураторов».

00:25 Арестович опроверг информацию о подбитии российского фрегата Адмирал Макаров

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что сообщения об уничтожении или повреждении фрегата Черноморского флота РФ Адмирал Макаров оказались фейком. Он подтвердил, что ВСУ удалось потопить десантный катер типа Серна.

«Никакой Макаров не затопили, конечно же[…] Это было какое-то недоразумение», — сказал Арестович.

Он предположил, что информацию о повреждении фрегата могли «вбросить» сами российские военные из сил информационно-психологических операций для того, чтобы дискредитировать украинские и западные СМИ.

00:12 «Людям грозит смерть». Российские оккупанты не дают погасить лесные пожары на Херсонщине

В Херсонской области огонь охватил леса у деревень Геройское и Ивановка на Кинбургской косе, но российские захватчики угрозами запрещают местным жителям тушить пожар.

«Это крик души людей, ведь там дети, старики, которым грозит смерть от огня или дыма. Прошу помощи» — сообщил председатель Чулаковской территориальной общины Александр Мусиенко.

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