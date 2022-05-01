67-й день войны — главное. Уничтожены сотни оккупантов под Изюмом и десятки на Змеином, в Херсонской области нет интернета и мобильной связи 1 мая, 07:11 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий осматривает уничтоженную российскую бронетехнику, Запорожская область (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Воскресенье, 1 мая — 67-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

ВСУ нанесли мощные удары по позициям противника: возле города Изюм в Харьковской области уничтожены сотни российских оккупантов, а на острове Змеиный — более 40.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

07:34 Залужный анонсировал отказ ВСУ от советского оружия и переход на образцы НАТО

Видео дня

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил о планах украинской армии отказаться от советского оружия и перейти на натовские образцы.

Об этом он заявил по итогам телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщает Генштаб ВСУ.

06:58 Кулеба обсудил с Блинкеном помощь США в 33 млрд долларов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провели телефонные переговоры по итогам их встречи в Киеве, где обсудили предоставление США Украине помощи в 33 млрд долларов.

Как сообщает Госдеп США, госсекретарь подчеркнул твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой агрессии России.

06:02 Российское командование готовится к новым большим потерям — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российское командование набирает для военных действий в Украине людей без боевого опыта, а также заказывает новые вагоны для трупов.

В своем видеообращении украинский лидер он заявил, что командование в РФ прекрасно понимает, что еще тысячи российских солдат будут убиты и тысячи будут ранены в ближайшие недели.

05:58 В непризнанном Приднестровье готовили тираж газеты с призывами к Путина «защитить от ВСУ»

«Накануне 2 мая продолжается кампания по расшатыванию Одессы, пограничных регионов и попыткам подстрекательства пророссийских сил. Оказанием огласки этой провокации действия вражеских сил дискредитированы», — сообщили в командовании Юг.



04:41 Художница-шестидесятница Любовь Панченко скончалась после голодовки в оккупированной Буче

О смерти почетной гражданки города, лауреата премии имени Василия Стуса, художницы-модельера на 85 году жизни сообщил в Facebook городской голова Бучи Анатолий Федорук.

«Она — из среды патриотов-шестидесятников, которые, несмотря на давление Кремля, развивали украинскую культуру во времена советской цензуры», — добавил Федорук.

03:40 На Чернигов оккупанты сбрасывали агитационные бомбы с пропагандой времен второй чеченской войны

Блогер Антон Птушкин сообщил, что российские оккупанты сбрасывали на Чернигов и окрестности агитационные бомбы с пропагандой времен второй чеченской войны.

На листовке обращение к гражданам Чеченской республике, в котором предлагают «не противостоять федеральным войскам» и не верить местным лидерам Ичкерии.



03:32 Джонсон — Зеленскому: Британия укрепит Украину для поражения Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в Twitter, что Соединенное королевство будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь украинцам, необходимую для самообороны.

«Я более чем когда-либо привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы [российский правитель Владимир] Путин потерпел неудачу», — отметил Джонсон.

02:57 Украинские защитники вновь атаковали оккупантов на острове Змеиный: 42 ликвидированных

Оперативное командование Юг сообщает, что украинские защитники вновь атаковали позиции оккупантов на захваченном острове Змеиный.

Были уничтожены три зенитные установки и ЗРК Стрела-10 оккупантов.

«Также уничтожено машину связи — серверную с телекоммуникационным оборудованием. Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста», — сообщили в командовании.

02:01 Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что вблизи Изюма были уничтожены два командных пункта российских оккупантов

Он сообщил, что в результате ударов могли погибнуть сотни оккупантов.

«Два удара по Изюму, штаб ВДВ, штаб второй общевойсковой. Даже по нижней границе считай, 100 трупов в одном месте, 200 в другом, не меньше 100 в третьем. Верхней границей называют по 200−300», — заявил Арестович.

По предварительным данным, ликвидирован начальник штаба ВДВ, генерал Симонов.

«По некоторым данным, которые требуют проверки, начальник штаба ВДВ уничтожен», — сообщил Арестович.

00:25 В Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет всех провайдеров

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко сообщил, что в Херсонской области стали недоступны мобильная связь и интернет всех провайдеров.

«В Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет всех операторов. Без связи остались Херсон, Каховский район, Новотроицкая и Чаплинская общины и частично Запорожская область», — сообщил нардеп.

Изначально Федиенко сообщил, что «произошла авария оптоволоконного кабеля на участке Херсон-Николаев».

В то же время, представитель мобильного оператора Vodafone в Херсоне подчеркнул Суспільному, что «это, к сожалению, не авария».



00:05 От ответственности не уйти. Все мировые лидеры знают о преступлениях оккупантов в Мариуполе — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российских оккупантов и руководство Кремля обязательно ждет ответственность за преступления, совершенные в Мариуполе.

«Все мировые лидеры знают о том, что Россия совершила в Мариуполе. И это не останется без ответственности для РФ. Много кто из них пытается помочь в эвакуации мирных жителей и наших героических защитников города», — заявил президент.

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