67-й день войны — итоги. Началась эвакуация гражданских с Азовстали, в России произошли взрывы на стратегических объектах 2 мая, 06:43 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация жителей Мариуполя, 1 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Воскресенье, 1 мая — 67-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

ВСУ нанесли мощные удары по позициям противника: возле города Изюм в Харьковской области уничтожены сотни российских оккупантов, а на острове Змеиный — более 40.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

Видео дня

06:39 Начальник генштаба РФ успел выехать из Изюма до атаки украинских военных — NYT

Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов посетил передовую на востоке Украины, в частности, город Изюм Харьковской области. Однако он успел уехать до того, как ВСУ атаковали позиции оккупантов.

06:11 Лавров пожаловался, что Украина саботирует переговоры с Россией



В интервью итальянской телекомпании Mediaset глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что во время мартовских переговоров в Стамбуле наметились «некоторые контуры соглашения».

06:07 «Вопрос времени». Визит Байдена в Украину рассматривается — конгрессмен



Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф считает, что визит президента США Джо Байдена в Украину состоится, «как только это станет возможным».

04:06 Угроза голода. В результате почти 4,5 миллиона тонн зерна заблокированы в портах Украины — ООН

Около 4,5 миллионов тонн зерна оказались заблокированы в портах Украины. Продукцию невозможно экспортировать из-за закрытых морских путей из-за российского вторжения.

04:04 ВСУ сбили 10 российских беспилотников в сутки



Вооруженные силы Украины ( ВСУ) 1 мая сбили 10 российских беспилотников Орлан.

Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook, эти БПЛА использовались противником для разведки и корректировки огня.

02:45 Оккупанты убили четырех мирных в Донецкой области, 11 человек получили ранения

В воскресенье, 1 мая, российские оккупанты обстреляли Донетчину. В результате погибли четыре мирных жителя, еще 11 человек получили ранения.

02:31 За первые два дня из Азовстали власти эвакуировали более 100 женщин, детей и пожилых людей

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещука сообщила, что за два первых дня с территории металлургического комбината Азовсталь власти эвакуировали более ста женщин, детей и пожилых людей.

В Telegram она отметила, что мариупольская гуманитарная операция продолжается, и на Азовстали вместе с защитниками Мариуполя остаются заблокированными сотни гражданских лиц. По ее словам, ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы, потому что у людей заканчивается вода, еда и медикаменты.

02:21 «Мы их уничтожим». К середине мая Россия может перебросить в Украину до 10 тыс. добровольцев — Арестович

«По моим прикидкам, я вижу, что добровольцы могут быть накоплены к середине мая 10 тысяч. И вот они героически уйдут. Вопрос куда? И это будет похоже на вторжение китайских добровольцев в корейской войне, когда они волнами останавливали высокотехнологичную армию. Но только две большие разницы: в том, что два нуля надо отобрать и выйдет десяток тысяч», — сказал Арестович.

01:54 Петиция о введении визового режима для россиян набрала 25 тыс. подписей

Петиция на сайте президента Украины о введении визового режима для граждан РФ для въезда в Украину набрала 25 тысяч голосов. Теперь его должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

01:27 «Искусственно не будут подгонять». Лавров признал, что до 9 мая «успехов» РФ в войне против Украины не ожидается

Лавров объяснил свое заявление не неудачами оккупантов и большими потерями РФ, о которых регулярно сообщает Генштаб ВСУ, а якобы «минимизацией рисков для российских военных и гражданских». Он говорит, что в Кремле не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, но «хотим, чтобы он приказал прекратить боевые действия».

01:25 Во время уничтожения командных пунктов оккупантов под Изюмом погибли до 200 человек и серьезно пострадал элитный российский спецназ — Арестович

«Почти 200 убитых в результате трех ударов по штабам, которые за пять суток произошли… Среди них по меньшей мере 30 старших офицеров, на одном пункте управления уничтожен командующий. Один из элитных российских спецназов, охранявший кого-то очень высокопоставленного, конкретно пострадал. Множество убитых и раненых… Кого-то они охраняли. Или [начальник российского генштаба Валерий] Герасимов — не знаю», — рассказал он в эфире Фейгин Live.

01:11 Российские оккупанты возобновили обстрелы Азовстали сразу после эвакуации части людей

Российские захватчики возобновили обстрелы металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе сразу после эвакуации оттуда части людей.

Как заявил командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлега, который находится в приазовском городе, сейчас российские захватчики обстреливают завод из разных видов вооружения.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил эти сообщения. По его данным, раздается такая канонада, что даже на Левобережье города шатаются дома.

23:21 Кремль принял решение о нападении на Молдову — The Times

Кремль принял решение о нападении на Молдову и попытается открыть оттуда «новый фронт» против Украины. Об этом сообщает британская газета The Times с ссылкой на источники среди украинских военных.



22:35 Шольц хочет пригласить Индию на саммит G7, чтобы укрепить антипутинскую коалицию — Bloomberg

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует пригласить премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит лидеров Большой семерки в июне, чтобы расширить международную антироссийскую коалицию, — об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации Bloomberg, Германия, которая сейчас председательствует в G7, также планирует пригласить лидеров Индонезии, ЮАР и Сенегала.

22:19 Западная артиллерия, которую передают Украине, изменит ход войны с Россией — Washington Post

Артиллерия, которую Украине передают страны Запада, изменит ход войны с Россией, говорится в статье Washington Post. Издание со ссылкой на американских чиновников и военных аналитиков пишет, что это даст старт «кровавому сражению умов», подкрепленному оружием дальнего радиуса действия.

22:11 Спасение из Мариуполя. Полк Азов показал, как проходила эвакуация гражданских с окруженной Азовстали — видео



21:37 Пакет помощи на $33 млрд. В Сенате США предлагают добавить положение о конфискации активов российских олигархов — деньги направят Украине



Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что добавит в пакет помощи на $33 миллиарда положение, согласно которому Штаты смогут конфисковать активы российских олигархов и отправлять деньги от их продаж непосредственно Украине.



21:21 Из районов боевых действий в Украине удалось спасти 350 тысяч человек — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что более 350 тысяч человек были спасены из районов боевых действий в Украине.

Глава государства сообщил, что Украине удалось начать эвакуацию людей с завода Азовсталь после многих недель переговоров, попыток и поиска решений. Впервые с начала полномасштабного вторжения прекращение огня действовало двое суток, и с Азовстали удалось вывезти уже более 100 мирных жителей, среди которых женщины и дети, спасавшиеся от российских обстрелов в укрытиях завода.



«Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром. Там будет их встречать наша команда. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра», — добавил Зеленский.

20:11 Месяц оккупации Изюма. Бомбардировки, братские могилы, преследование активистов — интервью с заместителем мэра о захваченном РФ городе

С 6 марта Изюм, в котором до полномасштабной войны проживало более 45 тысяч человек, находится под постоянной бомбардировкой войск РФ, а с 1 апреля россияне оккупировали город.

С тех пор в Изюме осталось менее трети населения. Как они выживают после захвата власти в городе россиянами, в интервью Радио НВ рассказал заместитель мэра Владимир Мацокин.

20:07 Американский конгрессмен предложил разрешить ввод войск США в Украину, если Путин пойдет на химическую или ядерную атаку



Член Палаты представителей Конгресса, республиканец и бывший пилот ВВС США Адам Кинзингер объявил о внесении резолюции, которая предусматривает использование американских войск для защиты Украины, если российский диктатор Владимир Путин пойдет на эскалацию.



По словам Кинзингера, в случае одобрения резолюции президент США сможет использовать американские войска, если Россия решится на применение химического, биологического или ядерного оружия против Украины.



19:33 Польша не поддержит ни один мирный договор о сдаче территорий Украины России — офис Дуды

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Анджее Дуде Якуб Кумох заявил, что страна не поддержит мирное соглашение, которое будет предусматривать сдачу части территории Украины России.

19:33 План диктатора. Как Путин решил, что с Польшей разделит Украину — Яковина

Российскому диктатору Владимиру Путину не нужна западная Украина, которая «отравила» национализмом центр, восток и юг страны, а поэтому в Кремле созрел план разделить государство между соседями, в первую очередь с Польшей. Об этом в эфире Радио НВ рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

19:27 Герасимов был под Изюмом, но он не ранен — ​​МВД

В Министерстве внутренних дел Украины есть подтверждение, что начальник генштаба России Валерий Герасимов действительно был под Изюмом. В то же время нет подтверждения, что он был ранен.

«У нас есть подтверждение, что он действительно там [под Изюмом] был… Более того, уже есть определенные подтверждения, что он не был ранен», — сказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов в эфире телемарафона.

19:25 Российские оккупанты хотят наступать на Николаев и Кривой Рог — Генштаб

Российские оккупанты ведут боевые действия на южнобужском направлении, чтобы создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 воскресенья, 1 мая.

18:35 В МИД России говорят, что Анджелину Джоли позвали в Украину, чтобы отвлечь внимание от Азовстали

В РФ пытаются придумать объяснения для россиян поездки посла доброй воли ООН голливудской актрисы Анджелины Джоли к украинским беженцам во Львове. Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала, что Джоли якобы «позвали» в Украину, чтобы отвлечь внимание от эвакуации гражданских жителей с завода Азовсталь в Мариуполе. Она назвала поездку голливудской актрисы в Украину «наивной и примитивной» попыткой «перебить повестку дня» и обвинила Джоли в использовании популярности для популизма.

18:23 В день взрывов в Белгороде заметили самолеты минобороны РФ и росгвардии, на одном из них мог улететь Герасимов — CIT

Основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев рассказал о необычной активности самолетов министерства обороны России в аэропорту Белгорода 30 апреля и 1 мая.



В своем Twitter Левиев написал, что еще 30 апреля в Белгород прилетели два самолета Ту-154М министерства обороны и росгвардии, а 1 мая — еще один Ту-154Б-2 министерства обороны. Позже туда прилетели вертолеты — два Ми-8 и три Ка-52.

По информации источников CIT, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, по неподтвержденным данным, прилетел в Белгород на вертолете и оттуда направился на самолете в Москву. Расследователи предполагают, что это может быть косвенным подтверждением того, что Герасимов действительно находился во временно захваченном Изюме.

17:41 В Украине открыли более 9 тысяч дел о военных преступлениях России — Венедиктова

Генеральний прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине сейчас открыто более 9 тысяч дел о военных преступлениях России.

«На сегодняшний день у нас уже 9158 производств, связанных исключительно с военными преступлениями. Каждый день у нас есть основания открывать новые и новые дела — гибель гражданских, бомбардировка, депортация наших людей и детей на оккупированные территории или территории государства-агрессора», — рассказала Венедиктова в эфире всеукраинского телемарафона.

17:39 Около 100 жителей Мариуполя направляются на подконтрольную Украине территорию — Зеленский

Речь о гражданских лицах, которые укрывались на заводе Азовсталь.

17:18 В результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов в Харьковской области погибла женщина, еще два человека ранены

17:12 Преступления, как в Буче. Разведка располагает информацией, что российские оккупанты пытают мирных людей на оккупированном юге

ГУР Минобороны РФ располагает информацией о преступлениях российских военных против мирного населения на временно оккупированных территориях юга Украины.

«Мы не можем исключать повторения и совершения таких же страшных преступлений, как совершали в пригороде Киева на временно оккупированных территориях. Более того, ГУР периодически получает информацию о том, что там [на временно оккупированных территориях юга Украины] и на данный момент совершаются преступления, люди исчезают, людей казнят, насилуют женщин. То есть, мы прекрасно понимаем, что это методика ведения войны РФ, за которую она будет нести международную правовую ответственность», — сказал член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

16:50 В ООН подтвердили, что эвакуация с Азовстали продолжается. По данным СМИ, несколько десятков человек вывезли в оккупированное село

Представитель ООН подтвердил Reuters, что 1 мая проходит эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь в Мариуполе, который находился под постоянными российскими обстрелами.

Фотограф Reuters сообщил, что группа из около 40 гражданских прибыла из осажденного Россией Мариуполя в «центр временного размещения» в оккупированном селе Безыменное Донецкой области. По информации агентства, в колонне был транспорт с украинскими номерами, российские военные и транспорт с символикой ООН. Позже в «центр размещения» прибыла вторая группа из около 14 человек.

Украинские власти пока не комментировали эту информацию.

16:47 Россияне обстреляли село в Синельниковском районе, ранена женщина — председатель Днепропетровской ОВА

Российские оккупационные войска во второй половине дня 1 мая произвели обстрел одного из сел Днепропетровской области.

«Задет частный двор. Ранена женщина», — сообщил на своей странице в соцсети Facebook председатель Днепропетровской военной облгосадминистрации Валентин Резниченко.

15:43 В Белгороде снова слышны взрывы

Очевидцы сообщаются о серии взрывов неустановленного происхождения в Белгороде. На фото и видео в окрестностях города виден столб серого дыма. Позже губернатор Белгородской области заявил о пожаре на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.

По данным Conflict Intelligence Team за час до взрыва над городом кружили российские вертолеты якобы из-за прибытия туда главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, недавно находившегося в украинском Изюме. По информации СИТ, Герасимов вылетел на самолете в Москву до взрывов на окрестностях Белгорода.

15:42 Украинцы возвращаются из российского плена с ампутациями и сепсисом — Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала об унижениях и нечеловеческих условиях содержания украинских граждан, захваченных в плен Россией.



Среди украинцев, которые были освобождены из плена в рамках обмена, есть тяжело раненые, люди с сепсисом и ампутированными конечностями.

Российские оккупанты наливали в ботинки украинских пленных воду и заставляли лежать лицом на земле на морозе по три-четыре дня. В российских тюрьмах украинцам подстригали волосы, пытали их, жестоко избивали, допрашивали, заставляли учить «патриотические русские песни» и исполнять для надзирателей.

15:40 «Мы ведем отчаянные воздушные бои». В России еще достаточно самолетов, но не первоклассных летчиков — военный эксперт

За время полномасштабной войны Украина уничтожила 192 российских самолета и 155 вертолетов. Однако военный эксперт Сергей Грабский убежден, что следует обратить внимание на потерю врагом первоклассных пилотов.

«У противника просто физически больше авиации. Мы сейчас ведем отчаянные воздушные бои. <...> По количеству самолетов, мы фактически уничтожили более пяти авиационных полков. Но речь идет не о самолетах, а об экипажах. Противник несет потери в качественном составе своей авиации, ведь выбиваются его первоклассные летчики», — рассказал в эфире Радио НВ Грабский.

14:56 Швейцарская газета пишет, что Кабаева родила Путину двух сыновей в 2015 и 2019 году

Швейцарская газета Sonntags Zeitung пишет, что гимнастка Алина Кабаева, которую называют любовницей российского диктатора Владимира Путина, якобы родила от него двух сыновей. Как утверждает издание, первый мальчик родился в швейцарском Логане в 2015 году, второй — в 2019 году в Москве.



Об этом газета пишет со ссылкой на знакомого врача из России, которая уже более 30 лет проживает и работает в Швейцарии и является давней знакомой Путина. Как утверждается, этот врач оба раза принимала роды Кабаевой.



14:34 В 25 километрах от украинской границы в Курской области обрушился железнодорожный мост

«Сегодня, примерно в 11:20 на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет», — написал губернатор области Роман Старовойт.

14:00 В результате ракетного удара по Днепропетровской области разрушены склады агропредприятия — глава ОВА

" У нас «прилет» в Синельниковском районе. Людей не задело. Ракета попала в склады агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Они разрушены. Орки с болезненным упрямством «демилитаризируют» наши склады", — написал Резниченко.

13:36 Санкции против РФ не снимут до вывода всех российских войск из Украины — глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ключевое требование для отмены санкций против России — это вывод всех российских войск с территории Украины. Бербок отметила, что больше нет доверия к российскому диктатору Владимиру Путину.

12:30 СБУ заявила о разоблачении диверсантов, планировавших сбить пассажирский самолет над территорией РФ или Беларуси

Служба безопасности Украины обезвредила вражескую диверсионную группу, готовившую теракт. Российские агенты собирались сбить пассажирский самолет над территорией РФ или Белоруссии и обвинить в этом Украину. Для этого злоумышленники хотели украсть у украинских военных зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger.

12:09 В Херсонской области оккупанты похитили местного депутата

В Новой Каховке Херсонской области российские военные похитили руководителя дачного поселка, депутата городского совета Игоря Протоковило.

11:38 Над Днепропетровской областью украинские военные сбили вражеский беспилотник

«Хорошее начало дня. Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник», — написал глава ОВА Валентин Резниченко.

11:14 С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 23500 своих солдат и более 1000 танков



10:45 Украина планирует ответить на вторую часть опросника ЕС до конца следующей недели — Стефанишина

Украина планирует до конца следующей недели завершить работу над второй частью опросника по оценке соответствия украинского законодательства актам права ЕС для получения статуса кандидата на вступление.



10:28 «Оккупанты против украинских удобрений». Войска РФ нанесли удар по складам с селитрой в Николаевской области

Российские оккупанты попали в склады с селитрой в Николаевской области, воздух на данный момент чистый.



10:15 Над Одессой силы ПВО сбили российский беспилотник

«Над Одессой работал вражеский беспилотник-разведчик. Попаданием нашей ПВО отправлен по известному курсу безвозвратно», — говорится в сообщении.



09:14 В Киеве прошла встреча Нэнси Пелоси и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 1 мая со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве.



09:02 С начала войны от рук оккупантов погибли 219 детей, более 404 ранены

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 115, Харьковской — 95, Черниговской — 68, Херсонской — 44, Николаевской — 43, Луганской — 37, Запорожской — 27, Сумской — 17, в Киеве — 16, в Житомире — 15 .

08:52 Ситуация в Луганской области: Золотое-3 разрушено на 70%, российские войска штурмуют Ореховое, погиб человек

За сутки 30 апреля российские войска 19 раз открывали огонь по жилым кварталам городов и сел Луганщины. В результате обстрелов оккупантов было разрушено 12 домов. Один человек погиб.



07:55 Оккупанты создают условия для наступления на Николаев и Кривой Рог — сводка Генштаба

Российские военные проводят боевые действия, чтобы выйти на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.

07:34 Залужный анонсировал отказ ВСУ от советского оружия и переход на образцы НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил о планах украинской армии отказаться от советского оружия и перейти на натовские образцы.

Об этом он заявил по итогам телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, сообщает Генштаб ВСУ.

06:58 Кулеба обсудил с Блинкеном помощь США в 33 млрд долларов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провели телефонные переговоры по итогам их встречи в Киеве, где обсудили предоставление США Украине помощи в 33 млрд долларов.

Как сообщает Госдеп США, госсекретарь подчеркнул твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой агрессии России.

06:02 Российское командование готовится к новым большим потерям — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российское командование набирает для военных действий в Украине людей без боевого опыта, а также заказывает новые вагоны для трупов.

В своем видеообращении украинский лидер заявил, что командование в РФ прекрасно понимает, что еще тысячи российских солдат будут убиты и тысячи будут ранены в ближайшие недели.

05:58 В непризнанном Приднестровье готовили тираж газеты с призывами к Путина «защитить от ВСУ»

«Накануне 2 мая продолжается кампания по расшатыванию Одессы, пограничных регионов и попыткам подстрекательства пророссийских сил. Оказанием огласки этой провокации действия вражеских сил дискредитированы», — сообщили в командовании Юг.



04:41 Художница-шестидесятница Любовь Панченко скончалась после голодовки в оккупированной Буче

О смерти почетной гражданки города, лауреата премии имени Василия Стуса, художницы-модельера на 85 году жизни сообщил в Facebook городской голова Бучи Анатолий Федорук.

«Она — из среды патриотов-шестидесятников, которые, несмотря на давление Кремля, развивали украинскую культуру во времена советской цензуры», — добавил Федорук.

03:40 На Чернигов оккупанты сбрасывали агитационные бомбы с пропагандой времен второй чеченской войны

Блогер Антон Птушкин сообщил, что российские оккупанты сбрасывали на Чернигов и окрестности агитационные бомбы с пропагандой времен второй чеченской войны.

На листовке обращение к гражданам Чеченской республике, в котором предлагают «не противостоять федеральным войскам» и не верить местным лидерам Ичкерии.



03:32 Джонсон — Зеленскому: Британия укрепит Украину для поражения Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в Twitter, что Соединенное королевство будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь украинцам, необходимую для самообороны.

«Я более чем когда-либо привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы [российский правитель Владимир] Путин потерпел неудачу», — отметил Джонсон.

02:57 Украинские защитники вновь атаковали оккупантов на острове Змеиный: 42 ликвидированных

Оперативное командование Юг сообщает, что украинские защитники вновь атаковали позиции оккупантов на захваченном острове Змеиный.

Были уничтожены три зенитные установки и ЗРК Стрела-10 оккупантов.

«Также уничтожено машину связи — серверную с телекоммуникационным оборудованием. Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста», — сообщили в командовании.

02:01 Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что вблизи Изюма были уничтожены два командных пункта российских оккупантов

Он сообщил, что в результате ударов могли погибнуть сотни оккупантов.

«Два удара по Изюму, штаб ВДВ, штаб второй общевойсковой. Даже по нижней границе считай, 100 трупов в одном месте, 200 в другом, не меньше 100 в третьем. Верхней границей называют по 200−300», — заявил Арестович.

По предварительным данным, ликвидирован начальник штаба ВДВ, генерал Симонов.

«По некоторым данным, которые требуют проверки, начальник штаба ВДВ уничтожен», — сообщил Арестович.

00:25 В Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет всех провайдеров

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко сообщил, что в Херсонской области стали недоступны мобильная связь и интернет всех провайдеров.

«В Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет всех операторов. Без связи остались Херсон, Каховский район, Новотроицкая и Чаплинская общины и частично Запорожская область», — сообщил нардеп.

Изначально Федиенко сообщил, что «произошла авария оптоволоконного кабеля на участке Херсон-Николаев».

В то же время, представитель мобильного оператора Vodafone в Херсоне подчеркнул Суспільному, что «это, к сожалению, не авария».



00:05 От ответственности не уйти. Все мировые лидеры знают о преступлениях оккупантов в Мариуполе — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российских оккупантов и руководство Кремля обязательно ждет ответственность за преступления, совершенные в Мариуполе.

«Все мировые лидеры знают о том, что Россия совершила в Мариуполе. И это не останется без ответственности для РФ. Много кто из них пытается помочь в эвакуации мирных жителей и наших героических защитников города», — заявил президент.

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