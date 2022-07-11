138-й день войны — главное. РФ обстреляла Харьков, возросло количество жертв удара по Часовому Яру, ликвидирован коллаборант Юнаков 11 июля, 18:47 РФ нанесла удар по Часовому Яру (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Понедельник, 11 июля — 138-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Удар по Харькову

Днем российские войска нанесли удар по Харькову, предварительно — из РСЗО. Погибли четыре человека, среди них отец и 17-летний сын, которые находились в автомобиле. Пострадал 31 человек, в том числе двое детей 4 и 16 лет. Всех госпитализировали.

Видео дня

Под обстрел попали ТЦ, жилые дома и личные машины местных жителей в Киевском, Салтовском и Основянском районах.

Растет количество жертв обстрела Часового Яра

Тела 31 погибшего извлекли спасатели из-под завалов жилого дома в городе Часов Яр Донецкой области, который в субботу обстреляли войска РФ. Также спасти удалось девять человек.

Спасательные работы продолжаются.



Ликвидирован гауляйтер Великого Бурлука

Во временно захваченном Великом Бурлуке Харьковской области взорвали автомобиль гауляйтера Евгения Юнакова, он погиб. Россияне называли его «руководителем местной администрации». Накануне о его гибели сообщили народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

В то же время покушение на гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо был неудачным. Автомобиль коллаборанта хотели взорвать с помощью самодельной бомбы, но оккупантам удалось обнаружить устройство.

Продвижение ВСУ на юге

ВСУ на юге Украины продвигаются медленно, но уверено, завили в Оперативном командовании Юг.

«Что касается ситуации в южном регионе, она остается стабильно напряженной … Объявление о наших успехах будет, как только они будут закреплены», — сообщила руководительница пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, основными достижениями украинских военных являются поражения командных пунктов и логистических центров, в частности, складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Тем временем ВСУ показали видео из освобожденного в начале июля села Ивановка в Херсонской области.

Более 7000 украинских военных считаются пропавшими без вести

По состоянию на сегодня более 7000 украинских военных считаются пропавшими без вести, сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

Большинство из пропавших военных живы и находятся в плену. В частности, это касается военных 1-го батальона 36-й бригады.

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