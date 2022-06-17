114-й день войны — главное. Украина почти кандидат в члены ЕС, Джонсон в снова в Киеве, визовый режим для россиян, уничтожен буксир РФ 17 июня, 21:02 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время визита премьер-министра Великобритании в Киев, 17 июня 2022 года (Фото:Пресс-служба президента)

Пятница, 17 июня — 114-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Украина — почти кандидат на вступление в ЕС

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Решение огласила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«[Евро]комиссия рекомендует [Европейскому] Совету: первое, чтобы Украине была дана европейская перспектива; второе, чтобы Украине был предоставлен статус кандидата. Это, конечно, подразумевает, что страна будет проводить ряд дальнейших важных реформ», — объявила она.



Президент Украины Владимир Зеленский назвал это историческим моментом и первым шагом к членству в Евросоюзе, «который, безусловно, приблизит нашу победу».

Окончательное решение о предоставлении Украине статус кандидата должны вынести лидеры всех стран — членов ЕС на саммите Европейского Совета 23−24 июня.

Визовый режим для граждан россиян



С 1 июля Украина вводит визовый режим для граждан РФ. По словам президента Владимира Зеленского, это важный шаг в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Уничтожен российский буксир Василий Бех

Утром Военно-морские силы ВСУ сообщили, что им удалось поразить буксир Василий Бех, следовавший к острову Змеиный. Он вез боеприпасы, вооружение и личной состав Черноморского флота РФ.

На борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс ТОР.

Поражено до 70% экипажа, судьба остальных неизвестна.

Джонсон вновь в Киеве с внезапным визитом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во второй раз с начала войны прибыл в Киев с необъявленным визитом и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Джон предложил начать масштабную программу тренировки до 120 тысяч украинских военных каждые 120 дней.



Во время встречи также обсудили:

поставки тяжелого вооружения и систем ПВО, экономическая поддержка,

усиление санкционного давления на Россию,

гарантии безопасности для Украины,

необходимость компенсацией Россией причиненного ущерба,

победу Украины.

Украина не сможет принять Евровидение-2023

Европейский вещательный союз заявил, что Украина не сможет принять песенный конкурс Евровидение в 2023 году.

Руководящий совет пришел к выводу, что Украина не сможет обеспечить безопасность в условиях войны.

Евровидение-2023 может пройти в Великобритании, занявшей второе место в конкурсе в этом году.

Первое место с рекордной поддержкой получила украинская группа Kalush Orchestra.

Озвучены потери ВСУ в бронетехнике и артиллерии



Потери украинской армии в технике в результате боев с россиянами достигают 30−50%, сообщил командующий логистикой Сухопутных войск Владимир Карпенко.

По его данным, Украина потеряла 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем.

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