93-й день войны — главное. Силы РФ закрепляются на юге, возобновили наступление на Славянск и превращают Донбасс в безлюдную пустошь 27 мая, 07:31 Цей матеріал також доступний українською Жилой дом в Краматорске (Донецкая область), разрушенный ракетным ударом России (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Пятница, 27 мая — 93-й день полномасштабной войны России против Украины.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

07:14 Оккупанты возобновили наступление на Славянском направлении и пытаются отрезать подразделения ВСУ на Бахмутском — Генштаб



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На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских войск, возобновили наступление. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении оккупационная армия осуществляет подготовку личного состава для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение подразделений ВСУ, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать украинские подразделения от основных сил.



06:46 Оккупанты потеряли в Украине более тысячи танков, но еще имеют много ресурсов — Пентагон

«Они вложили в эту борьбу огромное количество своей техники и своих военных. И украинцы понесли потери, и россияне понесли потери», — сказал чиновник Пентагона.

06:40 Госдеп США отреагировал на заявление Киссинджера



Государственный департамент США прокомментировал заявление бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера, который предложил Украине пойти на территориальные уступки.

В ответе на информационный запрос Укринформа в Госдепе заявили, что США будут оказывать поддержку Украине до ее окончательной победы в развязанной Россией войне.

«Мы твердо уверены, что только Украина имеет право решать собственное будущее», — говорится в заявлении ведомства.

06:28 РФ перебрасывает силы из Крыма на Запорожское направление — ОВА

В частности, в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники — около 20 тентованных грузовиков и 20 установок залпового огня Град. Кроме того, группировка врага дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

05:53 Оккупанты готовят «третью линию обороны» — ISW

В последние дни оккупанты имеют определенный прогресс в ведении боевых действий и готовят «третью линию обороны», чтобы закрепить долгосрочный контроль над регионом и готовиться к отражению возможных будущих украинских контрнаступлений.

Российские войска взяли под контроль более 95% Луганской области.

05:35 Генштаб показал видео передачи Канадой оружия для Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Канады показали, как загружают для Украины очередной самолет с военной помощью — 155-мм гаубицами М777.

05:47 Огромный численный перевес России не позволил ей добиться значительного успеха в Украине — Пентагон

Несмотря на огромное численное преимущество, российские военные, наступающие на Донбасес в Украине, добились лишь «незначительного прогресса», сообщает Минобороны Соединенных Штатов.

04:27 США готовятся одобрить ракетные системы большой дальности для Украины — CNN

Соединенные Штаты готовятся отправить Украине передовые ракетные системы большой дальности, поскольку они становятся главным запросом Киева, сообщает CNN.

По информации медиа, администрация Байдена склоняется к тому, чтобы отправить системы Украине в рамках более крупного пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе.

03:49 Украинские защитники за сутки уничтожили 35 оккупантов и выполнили 100 огневых задач на юге

Вооруженные силы Украины 26 мая на юге уничтожили 35 захватчиков и выполнили 100 огневых задач.

Как сообщает оперативное командование (ОК) Юг, добиться этого удалось подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией.

02:16 США не будут привлекать военных для вывоза зерна из Украины — Пентагон

США не намерены привлекать военные ресурсы для вывоза зерна с территории Украины. Блокаду портов называют одной частью жестокого способа ведения совершенно неспровоцированной войны.

00:55 Наступление России на Донбассе может сделать регион безлюдным — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешнее наступление россиян на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

В своем новом обращении украинский лидер отметил, что оккупанты хотят превратить в пепелище Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк как Волноваху и Мариуполь.

00:38 Украинский истребитель сбил вражескую ракету над Буковиной

«Самолет-истребитель ВВС ВСУ успешно отработал враждебную цель в небе над Черновицкой областью. Спасибо украинским военным пилотам!», — говорится в сообщении.

00:07 США обсуждают с Украиной «риски эскалации» в случае ударов по территории глубоко внутри России — Reuters

Одновременно с поставками оружия США обсуждают с Украиной «опасность эскалации», если Киев нанесет удар по территории «в глубине России», сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди американских чиновников и дипломатических представителей.



По данным Reuters, закулисные обсуждения «носят весьма деликатный характер» и не накладывают четких географических ограничений на использование оружия, поставляемого Украине партнерами. В то же время, как сказали собеседники агентства, целью разговоров было «достичь общего понимания риска эскалации».

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