89-й день войны — онлайн. Сегодня речь Зеленского откроет форум в Давосе, РФ продолжает круглосуточные обстрелы Луганской области 23 мая, 07:47 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный на одной из передовых позиций в Донецкой области (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Понедельник, 23 мая — 89-й день полномасштабного вторжения России в Украину.



НВ следит за главными событиями нового дня войны

08:01 «Партизаны ждали». В Запорожской ОВА поделились подробностями подрыва назначенного россиянами «мэра» Энергодара

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В Запорожской ОВА рассказали подробности подрыва в Энергодаре 22 мая «главы военной администрации» захваченного Россией Энергодара Андрея Шевчика.

В сообщении говорится, что тот получил ранение в результате взрыва, который произошел в подъезде, где проживает его мать.



07:50 «Засилье кремлевских пропагандистов». В Украине нет, а в Италии Путин победил — журналистка Радио Свобода в Риме

Корреспондентка Радио Свобода Наталья Кудрик из Рима в интервью Радио НВ рассказала, что в итальянских средствах массовой информации можно наблюдать «засилье кремлевских пропагандистов».

07:40 Прокуратура просит пожизненное. Сегодня огласят приговор Вадиму Шишимарину — первому военному РФ, которого судят в Украине

Сегодня, 23 мая, Соломенский районный суд Киева вынесет приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, обвиняемому в убийстве мирного жителя в Сумской области



07:32 Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянском направлении, одну попытку отбили ВСУ

Российские оккупанты силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11-го армейского корпуса Балтийского флота, Восточного и Центрального военных округов готовятся возобновить наступление на Славянском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что российские оккупационные войска предприняли попытку наступления на населенный пункт Довгеньке.

06:56 Джонсон написал письмо украинским детям: «Вы не одиноки и должны безмерно гордиться собой»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал открытое письмо украинским детям, в котором заявил, что у них есть причины «безмерно гордиться» собой.

Он также пообещал «удвоить усилия» по оказанию Украине гуманитарной помощи. Кроме того, он будет работать над тем, чтобы обеспечить экспорт украинских товаров.



05:37 Ночью в Житомирской области слышали звуки взрывов



В Коростене Житомирской области ночью были звуки взрывов. Как сообщает Суспільне, местные жители слышали их во время объявленной воздушной тревоги.

Это также подтвердила заместитель городского головы Чижевска. По ее словам, в городе были слышны звуки двух взрывов, которым предшествовали вспышки.

04:53 В Харькове с начала полномасштабной агрессии России из-под завалов зданий извлекли более 150 тел

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Харьковский гарнизон ГСЧС извлек из-под завалов более 150 тел погибших.

В эфире национального телемарафона заместитель начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Анатолий Торяник заявил, что спасатели полностью разобрали завалы на 98 объектах, сообщает Интерфакс-Украина.

04:43 Пытаются прорвать оборону. Оккупанты круглосуточно обстреливают Луганскую область — Гайдай

«Орки продолжают как тараканы лезть на Луганскую область, россияне перебрасывают убийц и технику с других направлений и из российской глубинки. Круглосуточно рашисты атакуют наши позиции, пытаются прорвать оборону», — написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

04:05 США убеждены, что Россия не сможет помешать поставкам оружия Украине — Белый дом



«У нас есть диверсифицированная и устойчивая цепь поставок оружия в Украину. Поэтому даже если россияне смогут поразить какой-то груз на территории Украины, со стратегической точки зрения, это не остановит военную помощь, которую мы оказываем», — сказал Салливан, отвечая на вопрос о заявлениях Минобороны РФ о том, что российские войска якобы уничтожили крупную партию западного оружия.

01:48 Оккупанты готовят усиление для наступления на южном направлении — ISW



Американские эксперты Института изучения войны предполагают, что российские войска готовят наступление на южном направлении. В то же время в воскресенье, 22 мая, они получили лишь минимального успеха на востоке Украины.

01:28 В Киевской области саперы обнаружили и уничтожили около 10 тысяч взрывоопасных предметов

В ведомстве говорят, что в отдельные дни саперы находят по несколько сотен опасных боеприпасов, оставленных оккупационными войсками. Также среди таких предметов есть и снаряды, запрещенные Женевской конвенцией.

00:54 Украина и выступление Владимира Зеленского откроют Давосский форум-2022

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальным обращением (в 12:15 по Киеву) на Всемирном экономическом форуме ( ВЭФ) в Давосе, работа которого начнется 23 мая и продлится до четверга.

На сайте форума выступление главы Украины с предварительным вступительным словом учредителя и главы ВЭФ Клауса Шваба открывает сессии, обозначенные специальным знаком как «обязательные для просмотра».

Президент Давосского форума Берге Бренде призвал создать план Маршалла для восстановления Украины. В интервью Süddeutschen Zeitung он заявил, что речь идет об инфраструктуре, электричестве, школах, дорогах и мостах, где частный сектор также должен сыграть важную роль в восстановлении страны.

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