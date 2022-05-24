90-й день войны — главное. Зеленский заявил, что РФ уничтожает на Донбассе «все живое», враг стремится окружить Лисичанск и Северодонецк 24 мая, 07:51 Цей матеріал також доступний українською Жительница города Угледар (Донецкая область) рядом с жилым домом, разрушенным в результате российского обстрела (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Вторник, 24 мая — 90-й день полномасштабного вторжения России в Украину.



Главное

На Донбассе войска РФ сосредоточили усилия на попытках оцепить Лисичанск и Северодонецк и выйти на административную границу Луганской области



Зеленский предупредил о сложных неделях из-за устроенной РФ «бойни» на востоке Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает одной из целей Кремля попытку « уничтожить украинскую идентичность»

уничтожить украинскую идентичность» В России продолжают работать 580 международных компаний продолжают работать в РФ, почти 1,5 тыс.

Видео дня

НВ следит за главными событиями нового дня войны

07:50 Оккупанты пытаются закрепиться в Харьковской области и готовят новое наступление — Генштаб

Об этом сообщает Генштаб.

В частности, агрессор проводит штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова.

07:06 Битва за Донбасс: войска РФ сосредоточили усилия на окружении Лисичанска и Северодонецка

Наибольшая активность боевых действий сейчас отмечается в Донецком операционном районе, а именно в районе Лисичанска и Северодонецка, сообщили утром 24 мая в Генштабе ВСУ.



Войска РФ сосредоточены здесь на проведении наступательной операции с целью оцепления обоих этих городов с последующим выходом на административную границу Луганской области.

Всего за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 16 атак врага, уничтожены восемь танков, 22 единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль.

04:46 Опубликованы спутниковые снимки, как оккупанты воруют украинское зерно

Издание CNN опубликовало спутниковые снимки, на которых видно, как загружается в российские суда зерно в оккупированном Севастополе.

03:33 Оккупанты направили гражданские авто на мины, а затем расстреляли выживших — ОК Юг

Российские войска на юге направили на заминированные участки дороги автомобили людей, пытавшихся эвакуироваться. Выживших после подрыва расстреляли.

Эти факты украинские военные установили во время продвижения подразделений ВСУ по Николаевской области к Херсонской.

02:06 Часть путинской войны — попытка стереть украинскую идентичность — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что одной из целей вторжения России в Украину является попытка стереть украинскую идентичность.

00:38 Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили 30 бронемашин и семь воздушных целей

Воздушные силы и противовоздушная оборона Сухопутных войск Вооруженных сил Украины за сутки уничтожила 30 бронемашин оккупантов и семь воздушных целей.

Были сбиты:

пять беспилотников типа Орлан-10;

крылатая ракета;

один беспилотник Гранат.

«За сутки 23 мая на Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация Воздушных Сил уничтожила до тридцати боевых бронемашин вместе с живой силой врага», — сообщили в командовании.

00:20 Ближайшие недели будут сложными, РФ устроила на Донбассе «бойню» — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что ближайшие недели войны будут сложными.

«Самая тяжелая боевая ситуация на Донбассе — Бахмут, Попасная, Северодонецк. На этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность за это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все живое. Никто не разрушал Донбасс так, как это делают сегодня российские военные», — сказал Зеленский в традиционном видеообращении в понедельник вечером.

«Ближайшие недели войны будут сложными, но у нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться», — заявил Зеленский.



00:15 580 международных компаний продолжают работать в РФ, почти 1,5 тыс. ушли — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что 580 международных компаний продолжают работать в России.

«Сейчас на радаре МИД есть еще 580 компаний, которые продолжают в России так называемый business as usual, то есть делают вид, что ничего не случилось», — заявил Кулеба.

Он отметил, что 1439 компаний после начала полномасштабного вторжения покинули российский рынок.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.