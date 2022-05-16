82-й день войны — главное. На востоке ВСУ отразили 17 атак за сутки, в фильтрационной тюрьме под Донецком держат 3 тыс. жителей Мариуполя 16 мая, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный в освобожденном поселке Русская Лозовая (Харьковская область) (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Понедельник, 16 мая, — 82-й день противостояния Украины полномасштабному вторжению, которое ведет Россия.



Накануне один из батальонов 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ вышел на участок государственной границы с РФ в Харьковской области, полностью вытеснив российских оккупантов.



Видео дня

07:40 Оккупанты ведут наступление на трех направлениях в Донецкой области, в районе Авдеевки войска РФ понесли потери — Генштаб ВСУ

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в регионе оккупанты производили обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения, включая авиацию, пытаясь истощить личный состав украинской армии и разрушить фортификационные сооружения подразделений ВСУ.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются.



На Авдеевском направлении после нанесенных потерь враг отошел на ранее занятые позиции.



07:17 На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки ВСУ отразили 17 атак врага

Силами ВСУ уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Утраты личного состава русских оккупантов уточняются.

06:39 В Николаеве сегодня утром раздались взрывы — мэр

Утром 16 мая в Николаеве во время воздушной тревоги раздались несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Он призвал жителей держаться подальше от окон и оставаться в укрытиях. Другой информации о взрывах или их последствиях Сенкевич не привел.



05:46 Разгром оккупантов под Белогоровкой порождает в РФ чувство катастрофы — NYT

Известное издание The New York Times опубликовало аналитическую статью о разгроме российских оккупантов, пытавшихся переправиться через Северский Донец вблизи Белогоровки Луганской области. Издание отмечает, что разгром неизбежно «создает в РФ ощущение катастрофы, которое прорывается в жестко контролируемое Кремлем информационное пространство».

В статье говорится, что даже пророссийские военные блогеры разочарованы действиями армии оккупантов и критикуют руководство армии РФ. По данным журналистов, под Белогоровкой были убиты или ранены 485 россиян и уничтожены более 80 единиц техники.

05:36 Во дворах Мариуполя вода вымывает из могил тела погибших — советник мэра

«Как бы ни пытались оккупанты создать представление о том, что что-то меняется к лучшему. Они постоянно пытаются что-то делать, но у них ничего не получается… Пытаются также починить электричество — опять у нас есть пожары. Вода течет у нас по улице скорее настолько, что подмывает уже захоронения, сделанные людьми во дворах. И пишут, что есть такие случаи, что вымывало тела погибших из этих могил», — рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

03:54 Украинские защитники обстреляли позиции оккупантов в Херсонской области

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в ночь на воскресенье, 15 мая, украинская армия успешно обстреляла позиции российских оккупантов в Херсонской области.

Вилкул отметил, что успешные действия украинских защитников мешают оккупантам вести наступление.

«Враг несет серьезные потери в живой силе и технике. Сегодня ночью наши ребята дали результативный салют», — заявил Вилкул.

03:42 Глава Пентагона обсудил с Резниковым военные потребности Украины и телефонный разговор с Шойгу

«Секретарь Остин подтвердил непреклонную поддержку США усилий Украины по сохранению суверенитета и помощи в безопасности, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии», — подвели итоги разговора в Пентагоне.

03:18 Блинкен заявил, что посольство США в Киеве возобновит работу в ближайшее время

В Госдепартаменте напомнили, что американские дипломаты уже вернулись в Украину.

«Американские дипломаты вернулись в Украину после нескольких недель работы из Польши. Мы снова открываем наше посольство в Киеве — мы принимаем все необходимые меры, но эта работа продолжается — и очень скоро мы возобновим работу», — заявил Блинкен.



03:04 Оккупанты держат в фильтрационной тюрьме за проукраинские взгляды более 3 тысяч жителей Мариуполя — советник мэра

«В тюрьме в Оленовке, в этой фильтрационной тюрьме сегодня находится не менее трех тысяч мариупольцев. Только потому, что у них активная проукраинская позиция. Разве это не репрессии, не политические преследования?» — сказал Андрющенко.

02:08 Оккупанты вырыли окопы вдоль периметра Запорожской АЭС, рабочим запретили мобильные — Энергоатом

«Впрочем, рашистов в городе стало гораздо меньше, ведь на Донбасс нужно свежее мясо. Американская военная техника уже активно выжигает рашистскую нечисть с планеты Земля, — сообщили в Энергоатоме. — Уверены, что такая судьба скоро догонит засевших в Энергодаре орков и их приспешников. И все будет Украина!»

01:22 Турцияне будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО — Столтенберг



Столтенберг особо подчеркнул, что Анкара не будет блокировать путь скандинавских государств в Альянс. «Я уверен, что мы сможем отреагировать на беспокойство Турции так, что это не отложит членство или процесс вступления», — сказал он.

01:04 Оккупанты могут готовить массовые провокации в Мариуполе в ближайшие дни — InformNapalm

Сообщество InformNapalm сообщает, что получило данные о том, что российские оккупанты могут готовить на 16−17 мая массовые провокации в Мариуполе с возможным применением химического оружия.

В сообществе отметили, что не могут пока точно сказать о том, что запланировали оккупанты, но приводят некоторые детали провокации.

Оккупанты, в частности, планируют направить в Мариуполь до 2000 пленных военных и гражданских и разведроту, которой приказали в обязательном порядке взять с собой противогазы и защитные комплекты.

00:42 Украинские защитники на Донбассе сбили два вертолета и пять беспилотников

Командование Операции объединенных сил сообщило, что за последние сутки на Донбассе были отбиты 17 атак российских оккупантов.

«Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике», — сообщили в командовании.

За сутки украинские защитники на Донбассе уничтожили:

3 танка;

1 артиллерийскую систему;

6 единиц боевой бронированной техники;

1 вражеский автомобиль;

2 вражеских вертолета ( Ка-52 и Ми-28);

Ка-52 и Ми-28); 5 беспилотников Орлан-10.

00:37 Законопроект о 40 миллиардах долларов помощи Украине Сенат примет 18 мая — лидер республиканцев



Митч Макконнелл сообщил, что 16 мая Сенат планирует применить так называемую cloture — парламентскую процедуру, которая сокращает дальнейшие прения по вопросу до 30 часов и позволяет перейти к голосованию

00:31 В РФ угрожают усилить группировку войск на финской границе в случае вступления Финляндии в НАТО

Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия усилит свою границу с Финляндией, если страна вступит в НАТО и разместит рядом с РФ ударные вооружения альянса.

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