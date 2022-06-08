105-й день войны — главное. Против нардепа открыли дело за коллаборационизм, Меркель критикуют за слова об Украине, Северодонецк «не сдадут» 8 июня, 20:23 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный снимает на смартфон работу РСЗО (Фото:93-тя ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Среда, 8 июня — 105-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Карта боевых действий

Инфографика: Минобороны Великобритании

Против нардепа открыли уголовное производство за сотрудничество с РФ

Исключенный из Слуги народа Народный депутат Алексей Ковалев заявил, что Россия в Херсонской области «всерьез и навсегда», а «теснейшая интеграция с Россией уже происходит».

Видео дня

После этого ГБР сообщило, что против политика открыто уголовное дело за сотрудничество с оккупантами: подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию через Крым в РФ, а также завозят в Херсонскую область горюче-смазочные материалы из оккупированного полуострова.

По информации ГБР, депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань.

Нардепы Слуги народа обратятся в Верховную Раду с призывом лишить Ковалева мандата народного депутата.

Меркель попала в скандал из-за высказываний об Украине

Ангела Меркель впервые после ухода с поста канцлера Германии дала полноценное интервью.

Она заявила, что не жалеет о попытках дипломатически договориться с Россией, и фактически отвергла обвинения в том, что косвенно виновна в нападении России на Украину из-за собственной политической стратегии.



Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал ряд утверждений Меркель.

«Зачем тогда было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу РФ? И почему Германии сегодня приходится исправлять эти ошибки?» — отметил Подоляк.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник также возмутился заявлениями Меркель. По его словам, у нее нет «ни намека на самокритику».

«Вызывают недоумение заявления экс-канцлера о непогрешимости ее курса в России и слишком мягком отношении к диктатору Путину», — сказал он.

Новый обмен телами погибших военных



На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле «50 на 50», сообщило Минреинтеграциии.



Из 50 погибших защитников, которых вернула Украина, 37 держали оборону на заводе Азовсталь в Мариуполе. Процесс возвращения тел погибших украинских защитников продолжается.

Северодонецк: ВСУ не отступают и не собираются «сдавать» город



Защитники Северодонецка успешно отражают попытки штурма города, боевые действия продолжаются, заявил Генштабу ВСУ. Враг не жалеет ни сил, ни техники, ни людей — бросает все новые и новые подразделения, значительно нарастил там количество своего личного состава, добавили в Минобороны.

Российские оккупационные войска пытаются атаковать с трех направлений, сообщает британская разведка. По ее данным, за последние 24 часа ни одной из сторон не удалось значительно продвинуться вперед.

Город никто не собирается сдавать, заверил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что ВСУ могут лишь отойти на более укрепленные позиции.

Встреча Зеленского с Путиным: РФ выставляет условия

Для встречи главы кремлевского режима Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским необходимо возобновить переговорный процесс на уровне делегаций двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей ларов.

Встреча Путина и Зеленского сейчас невозможна, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. «Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека. Сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах», — сказал он.

Канада ввела новый пакет санкций против России

Новые санкции запрещают 28 видам канадских консультантов, включая технических и управленческих консультантов и рекламные агентства, работать на нефтяной, газовый и химический сектор России, на который приходится около 50% доходов страны.

Обстрелы

Луганская область. Противник вел огонь по жилым массивам Лисичанска. В центральном районе погиб мужчина, еще одна женщина ранена. Оккупанты перешли к фактически уничтожению города.



Сумская область. Обстреляны приграничные районы. Без жертв. Повреждены шесть частных домов, хозяйственная постройка, авто и линия электросети.

Николаевская область. Под обстрел попали пять населённых пунктов, точное количество жертв неизвестно, ранения получили 13 человек. Войска РФ обстреляли пять населенных пунктов Николаевской области: 13 человек получили ранения, есть погибшие.

Черниговская область. Также обстреляны приграничные районы. Без жертв. По поводу повреждений инфраструктуры информация уточняется.

Донецкая область. Российские снаряды ударили по школе и админзданию, где находились люди. Количество пострадавших неизвестно. Школа полностью разрушена.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.