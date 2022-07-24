151-й день войны — главное. Байрактар от поляков, «шизофренические» заявления Лаврова и 100% результат работы ПВО в Хмельницкой области

24 июля, 23:23
Украина уже 151 день противостоит полномасштабной российской агрессии (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украина уже 151 день противостоит полномасштабной российской агрессии (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Воскресенье, 24 июля — 151-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

ПВО сработало на «отлично». ВСУ сбили все четыре ракеты Калибр, которые россияне выпустили по Хмельницкой области

Утром в воскресенье, 24 июля, силы противовоздушной обороны Украины сбили все четыре крылатые ракеты Калибр, которые россияне выпустили в направлении Хмельницкой области из акватории Черного моря.

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«Сегодня наше ПВО сработала на „отлично“, имеем чуть ли не впервые 100% результат», — заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ситуация на фронте: оккупанты предприняли несколько неудачных попыток наступления, ВСУ сбили российский самолет

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Неудачными для россиян были попытки улучшить тактическое положение в направлениях Владимировка — Бахмутское и Доломитное — Новолуганское: со значительными потерями враг отступил.

Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются. Также продолжаются жесткие бои в направлении Роты — Семигорье.

Кроме того, украинские воины в очередной раз отразили штурмы врага в направлениях Верхнекаменки.

Оккупанты попытались продвинуться и на Херсонщине, но понесли потери и отступили.

Американский Институт исследования войны (ISW) также сообщил, что украинская армия готовится или уже начала контрнаступление в Херсонской области.

Тем временем сичеславские десантники из ПЗРК Игла сбили российский штурмовик Су-25.

В России все же признали, что ударили ракетами по Одесскому морскому порту

В России признали удар по Одесскому морскому порту 23 июля и заявили о якобы уничтожении «объекта» его «военной инфраструктуры». Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

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Накануне в РФ говорили, что «не имеют никакого отношения» к атаке и «подробно изучают вопросы», сообщал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Между тем, в ООН открестились от заявления своего неназванного представителя для The New York Times о том, что Россия своим ракетным ударом по порту Одессы «возможно, технически не нарушила» подписанные в Стамбуле зерновые договоренности. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко после обращения к руководству организации.

В Одесской области начинают формировать караваны для экспорта зерна

Украина готовит порты Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы. Там будут формировать караваны для судов с зерном. Об этом сообщили в Администрации морских портов.

В Польше собрали всю сумму на Байрактор для Украины

В Польше завершили сбор средств на покупку боевого беспилотника Байрактар для Украины. Поляки собрали необходимую сумму в 22,5 млн злотых — это около 5 миллионов долларов США.

Взносы внесли более 200 тысяч человек. До конца кампании по сбору средств осталось четыре дня.

Лаврова заявил о желании переговоров и стремлении избавиться «антинародного киевского режима». В ОП эти заявления назвали «шизофреническими»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом «по широкому кругу вопросов» помимо экспорта зерна. В то же время, он обвинил Киев в нежелании вести переговоры, не вспоминая, что Россия нарушает все договоренности.

Вскоре после этого Лавров заявил, что страна-оккупант поможет народу Украины избавиться от «антинародного и антиисторического режима».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал эти заявления Лаврова «шизофреническими».

«Классическая российская шизофрения: утром заявляешь, что Москва стремится к переговорам, а уже вечером — что твоя цель — „избавиться от антинародного киевского режима“», — написал Подоляк.

Джонсон хочет приехать в Украину с прощальным визитом

Уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон хочет совершить третью за время полномасштабной войны поездку в Украину, чтобы увидеть президента Владимира Зеленского перед тем, как покинет Даунинг-стрит, пишет британское издание Telegraph.

США серьезно рассматривают объявление России государством-спонсором терроризма — посол Бринк

Соединенные Штаты серьезно рассматривают вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма, учитывая действия оккупантов во время полномасштабной войны против Украины, заявила посол США в Киеве Бриджит Бринк.

На востоке Украины погибли пятеро иностранных добровольцев

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Стало известно, что два гражданина США, один гражданин Канады и гражданин Швеции погибли на передовой в Донецкой области, где служили в качестве добровольцев в рядах Интернационального легиона ВСУ.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на командира легиона Руслана Мирошниченко. Он заявил, что 18 июля погибли американцы Люк «Скайуокер» Луцишин и Брайан Янг, а также Эмиль-Антуан Руа-Сируа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции. Они попали в засаду российских танков недалеко от Северского.

Также сообщается, что несколько дней назад на востоке Украины погиб поляк Томаш Валентек, служивший добровольцем в Интернациональном легионе.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Польша Донецкая область Сергей Лавров Борис Джонсон Херсонская область Хмельницкая область Война России против Украины

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