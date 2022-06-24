121-й день войны — главное. ВСУ выходят из Северодонецка, в Херсоне ликвидирован коллаборант, раскрыт план по втягивают Беларуси в войну 24 июня, 20:55 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные ведут огонь из САУ (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Пятница, 24 июня — 121-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

ВСУ выходят из Северодонецка

Украинские военнослужащее получили приказ выйти из Северодонецка, бои за который идут около месяца сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Они займут более укрепленные позиции.

Видео дня

По данным журналиста Юрия Бутусова, который находился в городе, некоторые подразделения покинули промзону «под обстрелом, но без потерь».

Полный вывод войск займет некоторое время, «это не вопрос часа или дня», подчеркнул глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко. Об отступлении из Лисичанска речь не идет, заверил он.

В комментарии Ради НВ Власенко заявил, что бои в городе продолжаются, российские оккупанты используют весь арсенал артиллерии по отходящим украинским защитникам.

В Херсоне ликвидирован коллаборант



В захваченном Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте.

Российские оккупанты назначили Савлученко «главой управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области».

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что организованный партизанами взрыв произошел, когда Славученко садился в машину.

Раскрыт план РФ по втягиванию Беларуси в войну с помощью терактов в Мозыре

Россия планирует подрыв жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сказано в сообщении ГУР, для этого в город Мозырь под видом гражданского населения уже прибыли диверсионные группы, в состав которых входят кадровые сотрудники Главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых российским бизнесменом Иосифом Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

СБУ заявила о разоблачении агентурной сети ГРУ РФ, в которую входил нардеп Деркач

По данным СБУ, народный депутат Андрей Деркач курировал создание ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины.

В СБУ заявили, что оперативная разработка сети велась давно, но окончательно ее нейтрализовали в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова.

По словам Колесникова, Деркача завербовали в 2016 году. С ним якобы лично работало высшее руководство Главного разведуправления РФ.

В СБУ заявили, что на реализацию своих планов ГРУ выделяло Деркачу по 3−4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев.

Войска РФ полностью оккупировали Горскую громаду

Российские войска захватили город Горское в Луганской области, в окрестностях идут незначительные локальные бои. На сегодняшний день Горская громада полностью оккупирована.

Как сообщил глава военной администрации Горской громады Алексей Бабченко, оккупанты прорвались по направлению Орехово — Тошковка и атаковали с двух сторон. Одна часть войск РФ вышла в тыл украинских позиций в Мирной Долине, Подлесном, Лоскутовке. Другая часть двигалась в направлении Горского и Золотого.

На территории всей громады остается до 4000 местных жителей, оккупанты пытаются установить там свой режим.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.