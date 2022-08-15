Криминальные авторитеты из РФ пытались вступить в добровольческие батальоны Киева

15 августа, 12:47
СБУ разоблачила злоумышленников, они выдворены из Украины (Фото:СБУ)

СБУ разоблачила злоумышленников, они выдворены из Украины (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила криминальных авторитетов из РФ, которые пытались вступить в добровольческие батальоны Киева.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, один из задержанных оказался гражданином России, который находился в санкционном списке СНБО как криминальный авторитет, причастный к совершению тяжких преступлений. У него был запрет на въезд на территорию Украины.

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Другим злоумышленником оказался российский рецидивист, неоднократно приговоренный к тюремному заключению, в том числе за убийство. На территории Украины он также находился нелегально.

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Сотрудники СБУ своевременно разоблачили потенциальную угрозу и задержали обоих злоумышленников.

Их выдворили из Украины.

18 июля суд арестовал бывшего начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, подозреваемого в работе на российские спецслужбы. Его отправили под стражу до 13 сентября 2022 года без возможности залога. Кулинич был назначен на должность главы крымского управления СБУ 21 октября 2020-го. 2 марта 2022 года президент Владимир Зеленский его уволил.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Служба безопасности Украины (СБУ) Криминальные авторитеты

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