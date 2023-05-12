Спецназ СБУ уничтожил Град с помощью дрона — видео

12 мая, 18:19
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Град окупантов за мгновение до уничтожения дроном (Фото:Кадр видео Служба безпеки України via Telegram)

Град окупантов за мгновение до уничтожения дроном (Фото:Кадр видео Служба безпеки України via Telegram)

Служба безопасности Украины сообщила, что ее спецназовцы с помощью FPV-дрона уничтожили Град оккупантов.

Также с помощью таких дронов удалось поразить бронеавтомобиль Тигр вместе с экипажем, два КамАЗа, ПТРК и живую силу противника.

В Telegram-канале СБУ опубликовала соответствующее видео.

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Ранее командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский показал, как в Бахмуте работает аэроразведка.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Град Служба безопасности Украины (СБУ) Беспилотники Война в Украине Российско-украинская война Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

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