Спецназ СБУ уничтожил Град с помощью дрона — видео
Град окупантов за мгновение до уничтожения дроном (Фото:Кадр видео Служба безпеки України via Telegram)
Служба безопасности Украины сообщила, что ее спецназовцы с помощью FPV-дрона уничтожили Град оккупантов.
Также с помощью таких дронов удалось поразить бронеавтомобиль Тигр вместе с экипажем, два КамАЗа, ПТРК и живую силу противника.
В Telegram-канале СБУ опубликовала соответствующее видео.
Ранее командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский показал, как в Бахмуте работает аэроразведка.