Спецназ СБУ уничтожил Град с помощью дрона — видео 12 мая, 18:19 Град окупантов за мгновение до уничтожения дроном (Фото:Кадр видео Служба безпеки України via Telegram)

Служба безопасности Украины сообщила, что ее спецназовцы с помощью FPV-дрона уничтожили Град оккупантов.

Также с помощью таких дронов удалось поразить бронеавтомобиль Тигр вместе с экипажем, два КамАЗа, ПТРК и живую силу противника.

В Telegram-канале СБУ опубликовала соответствующее видео.

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