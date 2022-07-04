СБУ нейтрализовала агентов РФ, собиравших данные о позициях ВСУ на юге Украины 4 июля, 12:45 Украинские спецслужбы задержали троих агентов РФ (Фото:СБУ/Facebook)

Служба безопасности нейтрализовала российскую агентурную группу, которая собирала разведданные по обороне причерноморских районов на юге Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе спецоперации в Николаевской области были задержаны три глубоко законспирированных вражеских агента.

Они разведывали боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ, а также геолокации стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе.

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Для маскировки преступных действий злоумышленники привлекали своих близких родственников и других местных жителей в качестве информаторов.

Полученные сведения участники группы передавали своему русскому куратору, в том числе фото с координатами. Для этого использовали заранее отработанные анонимные телеграммы-каналы.

Агентурная сеть была сформирована представителями спецслужб России для проведения разведывательно-подрывной деятельности. Помимо сбора разведданных злоумышленники агитировали людей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления.

Задержанным сообщили о подозрении по:

ч. 3 ст. 114−2 ( распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины),

распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины), ч. 2 ст. 111 ( государственная измена),

государственная измена), ч. 3 ст. 436−2 ( оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование по привлечению к ответственности других лиц, причастных к деятельности вражеской агентуры.

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