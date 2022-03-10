«Полбатальона рас**ярило». СБУ перехватила разговор о серьезных потерях оккупантов под Николаевом 10 марта, 16:21 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта с другом, из которого следует, что россияне несут значительные потери под Николаевом.

Как сообщает пресс-служба СБУ, часть россиянина дислоцируется в Николаевском аэропорту и задействована в нападении на город. На вопрос друга «У тебя там точно все хорошо?» оккупант рассказывает о потерях российских войск и поименно называет погибших знакомых, после чего говорит, что «пол 2-го батальона расх*рило вообще. И командир полка их погиб».



По данным Генштаба ВСУ, за две недели полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными), 335 танков и 49 самолетов.



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