92-й день войны — главное. РФ ударила по Харькову, на Донбассе идут «максимально интенсивные бои», Херсон под угрозой затопления 26 мая, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный ракетным ударом дом в Краматорске Донецкой области (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Четверг, 26 мая — 92-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Главное Семь человек погибли и 17 получили ранения, в том числе 9-летний ребенок, в результате удара РФ по Харькову.

Оккупанты штурмуют украинские позиции одновременно на нескольких направлениях, интенсивность боев – максимальная. Противник пытается закрепиться в районе Северодонецка.

ВСУ выбили вражеских диверсантов с трассы Лисичанск-Бахмут и полностью ее контролируют.

Новую Каховку частично подтопило, Херсон под угрозой затопления из-за того, что оккупанты не позволяют ремонтировать ГЭС.

ВДВ РФ провалили по меньшей мере три операции в Украине, сообщила британская разведка.

120 жителей Киева погибли и 300 были ранены при попытке РФ захватить столицу в конце февраля – начале апреля.

РФ обстреляла центр Лисичанска из артиллерии: повреждены многоквартирные и частные дома, помещения гостиницы, гаражи, пострадавших нет.

Страны НАТО неформально договорились не поставлять Украине боевые самолеты, опасаясь прямого столкновения с РФ, сообщают СМИ.

Видео дня

Карта боевых действий

Инфографика: Минобороны Великобритании

Прямой эфир Радио НВ https://www.youtube.com/embed/wyf3czzZLF8





НВ следит за главными событиями нового дня войны





18:13 Российские оккупанты отправили от границы с Украиной 58 тонн посылок — расследование Медиазоны

В мониторинг журналистов попали 13 городов на границе Украины с Россией и Беларусью. Они проанализировали отправления из 46 отделений российского почтового оператора СДЭК, который позволяет клиентам отслеживать посылки, в приграничных населенных пунктах Беларуси, России и в оккупированном Крыму, и составили карту.

18:05 Число жертв удара РФ по Харькову возросло до семи, еще 17 человек ранены, в том числе 9-летний ребенок

"Враг опять коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без необходимости не находиться на улицах. Прислушаться к сигналам тревоги и находиться во время таких сигналов в укрытиях. Расслабляться еще слишком рано", - подчеркнул председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

17:47 Ликвидированы семь военных и БМП. Оккупанты пытались продвинуться в сторону Николаева, но получили отпор

Оперативное командование Юг сообщило, что огневым поражением и при поддержке четырех вертолетов Ми-8 украинские войска отбили атаку оккупантов.

16:55 «Херсон под угрозой». Оккупанты не позволяют починить Каховскую ГЭС, Новую Каховку уже затапливает

Захваченная оккупантами Новая Каховка была частично затоплена, поскольку россияне не позволяют отремонтировать гидроагрегаты на Каховской ГЭС. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Во время брифинга он подчеркнул, что оккупанты не прилагают никаких усилий для поддержки захваченных объектов в безопасном состоянии, что может привести к экологической катастрофе.

16:52 Враг сменил тактику. У российских оккупантов еще много оружия, следующие несколько недель будут очень тяжелыми — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов предостерег от недооценки врага.

16:46 Голод как оружие. Россия создает глобальную угрозу, блокируя вывоз зерна из портов Украины, чтобы шантажировать мир — обзор СМИ

Российское вторжение в Украину и блокада украинских портов оккупационными войсками привели к резкому падению экспорта зерновых. Это может вызвать глобальную продовольственную панику и мировому росту цен на продовольствие на 20−30%.

США и европейские союзники разрабатывают маршруты для экспорта украинской пшеницы и кукурузы. А Китай и Турция призывают создать «зеленый коридор» для экспорта украинского зерна. Россия в обмен на открытие такого коридора требует отмены некоторых санкций.

НВ собрал реакцию СМИ на надвигающийся продовольственный кризис, вызванный действиями страны-агрессора.

16:34 «Главная цель — Киев». Россия все еще планирует захватить всю Украину — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что Россия проводит не «спецоперацию», а «геноцид» в Украине. Он добавил: Украина защищает не только свой суверенитет, но и всех единомышленников.

16:21 Премьер Финляндии приехала в Украину и посетила Ирпень и Бучу

Перед встречей с президентом Украины Санна Марин посетила Ирпень. Как рассказала секретарь горсовета Анжела Макеева, власти Ирпеня обсудили с премьером Финляндии вопрос помощи в восстановлении города. Также Марин посетила Бучу.

16:06 Украинские военные показали боевую работу гаубиц FH70

Прицепные самодвижущиеся гаубицы FH70 уже используются украинскими военнослужащими на передовой, сообщает оперативное командование Запад, которое опубликовало фото работы гаубиц.

16:02 «Нам не привыкать уничтожать врагов». Интервью с главой Донецкой ОВА Кириленко — о корректировщиках огня среди местных и изменении тактики РФ

Населённые пункты Донецкой области россияне стирают с лица Земли, применяя почти все виды вооружения, сообщает глава военной администрации Павел Кириленко.

В интервью Радио НВ он рассказал, где идут самые ожесточенные бои, как местные маргиналы помогают врагу и корректируют огонь, а также о том, что происходит в Мариуполе.

15:47 «Было 16 вертолетов». Буданов рассказал подробности полетов украинских летчиков в заблокированный Мариуполь

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил новые детали полетов украинских летчиков для доставки помощи защитникам Мариуполя, заблокированным на заводе Азовсталь.

15:28 «Максимальная интенсивность боев». Враг штурмует позиции ВСУ одновременно на нескольких направлениях — Минобороны

«Обстановка остается сложной и имеет признаки дальнейшего обострения. Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и оцепления наших войск. Бои сегодня достигли максимальной интенсивности, враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. Впереди нас ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы и надо понимать, что это война, и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны», — сказала замминистра обороны Анна Маляр.

15:25 Четверо человек погибли в результате обстрела Харькова

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов и призвал не покидать безопасные места.

15:20 ВСУ уничтожили блокпост ВС РФ на трассе Лисичанск-Бахмут вместе с оккупантами

«Было человек 50, им даже удалось закрепиться на какое-то время, даже какой-то блокпост поставили, но это был ситуативный успех. ДРГ там часть осталась — уже навечно. Блокпост разбит, их откинули. Трассу сейчас российская армия не контролирует. Единственное — они ее обстреливают», — рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

14:20 «Культ насилия и бедность». Каков портрет личности российского оккупанта — разговор с автором расследования о солдатах РФ

Большинство российских солдат, участвующих во вторжении РФ в Украину, — это представители депрессивных и малоразвитых регионов, люди с долгами и кредитами и минимальным социальным лифтом, рассказала Радио НВ Екатерина Резникова, журналистка издания Проект.

14:17 «Я бы не отвергал политику во время войны». Вицеспикер Александр Корниенко — о деле Порошенко, беглых депутатах и «демоне» Гетманцеве

Война России против Украины приостановила политические прения и заставила власть и оппозицию работать вместе. Но после относительной стабилизации ситуации и привыкания к работе в военных условиях в публичном пространстве начали появляться первые политические скандалы. Последний возник относительно публикации СБУ показаний кума Путина Виктора Медведчука о роли экс-президента Петра Порошенко в схемах закупки угля из ОРДЛО в 2014—2015 годах. А также по поводу «налоговых» заявлений нардепа Слуги народа (СН) Данила Гетманцева, руководителя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом и работе Рады в новых условиях НВ и пообщался с первым вице-спикером Александром Корниенко.

14:13 В Укрзализныце предложили матерям российских оккупантов бесплатно приехать за телами своих сыновей

«Мы готовы бесплатные билеты дать тем российским матерям, которые приедут забирать тела своих детей. Сделаем все бесплатно: довезем-отвезем, отдадим. Нам чужого не надо», — заявил глава Укрзализныци Александр Камышин.

13:40 Между странами НАТО существуют неформальные договоренности не поставлять в Украину боевые самолеты и танки — Die Zeit

По информации немецкой газеты Die Zeit, в кругах Альянса в Брюсселе заявили, что риск прямого военного столкновения между государствами НАТО и страной-агрессором Россией должен быть как можно ниже.

Издание пишет, что существует опасения, что РФ могла бы официально рассматривать поставку западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять ответные военные меры. Поэтому между странами НАТО существуют неформальные договоренности воздерживаться от поставок в Украину таких систем оружия.

13:26 Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал вселенского патриарха Варфоломия лишить главу РПЦ Кирилла престола за поддержку военной агрессии РФ

Об этом он сообщил в четверг, 26 мая, на своей странице в Facebook.

По словам Епифания, глава РПЦ руководствуется фашистской идеологией так называемого «русского мира», завернутой «в блестящую фофудию проповедей».



13:23 Сеть супермаркетов Сильпо договорились о поставках соли с производителями в Украине и за рубежом

Об этом НВ Бизнес сообщили в Fozzy Group, в которую входит сеть Сильпо. 23 мая стало известно, что из-за активных боев в Донецкой области государственное предприятие Артемсоль в апреле остановило работу на неопределенный срок.



13:19 31 мая суд Полтавской области огласит приговор двум российским оккупантам Александру Бобыкину и Александру Иванову

Их обвиняют в обстрелах гражданской инфраструктуры в Харьковской области, оккупантам грозит до 12 лет тюрьмы.

12:58 Не допустить голод. Турция договаривается с Украиной и РФ о коридоре для экспорта зерна — Reuters

Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

12:51 Столтенберг назвал задания НАТО в войне России против Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сейчас должен не допустить эскалации войны, а также продолжать оказывать поддержку Украине.

12:42 «Одна из самых смертоносных битв». Как украинские военные разбили оккупантов на Северском Донце — репортаж NYT

Попытка российских оккупантов форсировать реку Северский Донец в Луганской области стала одной из самых смертоносных битв, пишет The New York Times в своем репортаже.

Украинские военные рассказали корреспонденту издания, что 8 мая при неудачной попытке переправы через реку погибло около 400 российских оккупантов.

12:20 Кличко назвал количество погибших жителей Киева при попытке оккупантов захватить столицу

При попытке российских оккупантов захватить Киев погибли 120 жителей столицы, еще 300 были ранены, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

11:47 Выплаты военным и ТрО во время войны: кто имеет право на дополнительное вознаграждение, как добиться его оформления, что важно знать о «боевых»

НВ обобщил самые главные аспекты выплат военнослужащим во время войны в Украине с учетом разъяснений главы Минобороны Алексея Резникова и более ранних объяснений специалистов Юридической сотни, которые защищают права военнослужащих.

11:30 На саммите ЕС Украине пообещают больше оружия, а призывать к прекращению огня не будут — СМИ

Как сообщает издание EUobserver, европейские страны готовят новый пакет военной и финансовой помощи для Украины и предложения по ужесточению санкция против РФ.

11:13 Рак Путина, преемник-сектант и магия. Бывший депутат Госдумы рассказал, что творится за кулисами Кремля

Знает ли российский диктатор Путин о многочисленных потерях в вооруженных силах? На кого он полагается в своем окружении? Почему российские силовики склонны к мистицизму?

Обо всем этом, да и о многом другом, НВ поговорил с Ильей Пономаревым, в прошлом — депутатом Госдумы, а нынче — украинским бизнесменом. Впрочем, современный статус не мешает Пономареву оставаться одним из наиболее информированным экспертов по кремлевским раскладам в Украине.

10:59 «Россияне убивают украинцев». Команда фильма Видение бабочки включила сигнал воздушной тревоги на красной дорожке Канн

На Каннском кинофестивале состоялась премьера украинского фильма Видение бабочки режиссера Максима Наконечного. Команда фильма напомнила миру, что в центре Европы идет кровавая война.

10:58 В ЕС отреагировали на решение Путина о паспортизации жителей Херсонской и Запорожской областей

Никто и никогда не признает принудительную выдачу паспортов РФ жителям захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины, заявил глава представительства Евросоюза в Киеве Матти Маасикас.

10:46 Путин и Кирилл вместо Иисуса. Что происходит в московском патриархате и почему команда Зеленского предпочитает наблюдать

Офис Владимира Зеленского избрал осторожную стратегию эволюционного вытеснения московского православия из общественно-политической жизни страны. Такой подход может на десятилетия законсервировать сильный канал влияния Кремля внутри Украины.

10:37 СБУ сообщила о подозрении Евгению Балицкому, ставшему «гауляйтером» РФ на захваченной части Запорожской области

Избранный в 2020 году депутатом областного совета от прокремлевской ОПЗЖ, Евгений Балицкий воспринял полномасштабное вторжение РФ «как шанс реализовать собственные политические амбиции», и согласился стать так называемым «гауляйтером».

10:31 Цены вниз. Сколько стоит аренда жилья в Киеве и есть ли спрос

На одного потенциального арендатора — десятки предложений. Собственники жилья готовы снижать цены на 20−30%.

10:18 Общие потери РФ в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки наибольшие потери враг понес на Авдеевском направлении.

Личный состав — 29600 ( +150)

+150) Танки — 1315 ( +10)

+10) Боевые бронированные машины — 3235 ( +22)

+22) Артиллерийские системы — 617 ( +11)

+11) Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 201 ( +0)

РСЗО) — 201 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 93 ( +0)

ПВО) — 93 +0) Самолеты — 206 ( +0)

+0) Вертолеты — 170 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 502 ( +11)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 502 +11) Крылатые ракеты — 114 ( +2)

+2) Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2225 ( +8)

+8) Специальная техника — 47 ( +3).

10:16 Норвежский энергетический гигант вышел из всех проектов в России

Норвежская энергетическая компания Equinor завершила выход из всех совместных предприятий в России, передала Роснефти свои доли участия и освобождается от всех будущих обязательств.

09:35 Элитные подразделения армии РФ провалили как минимум три операции в Украине и понесли огромные потери

Как сообщила разведка Великобритании, среди главных провалов ВДВ РФ:

попытка наступления на Киев через аэродром Гостомеля в марте,

застопорившееся с апреля наступление на Изюмском направлении

недавняя неудачная и дорогостоящая переправа через реку Северский Донец.

09:09 США не отменят санкции против России в обмен на доступ к украинским портам

«Конечно, мы не будем снимать санкции в ответ на пустые обещания. И раньше мы слышали пустые обещания от Российской Федерации. Я думаю, у нас есть основания для скептицизма, когда мы слышали разные обещания и предложения из России», — завил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

08:59 «Монополизация уже монопольной власти». Зачем Венгрии чрезвычайное положение из-за войны в Украине и почему Орбан до сих пор дружит с РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с 25 мая ввел в стране чрезвычайное положение, ведь война в Украине «угрожает Венгрии», а санкции Евросоюза против России привели к росту цен и «огромным экономическим потрясениям».

Зачем политик так поступил, почему до сих пор дружит с Россией и как это отразится на двусторонних отношениях с Украиной, в интервью Радио НВ объяснил эксперт по украинско-венгерским отношениям директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

08:28 На агрессию России нужно отвечать только силой, попытки умиротворить Путина опасны — глава МИД Британии

«Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой. Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины военной помощью и санкциями. Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

08:01 Россия депортирует детей для уничтожения украинской нации — Украина в Совбезе ООН

Соответствующее заявление зачитал советник Постпредставительства Украины при ООН Сергей Дворник во время открытых дебатов в Совбезе по защите гражданского населения в условиях конфликтов.

«Похищение, по меньшей мере, 230 тысяч украинских детей в числе 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма», — подчеркнул Дворник.

07:40 Журналисты обнаружили фото псевдоглавы захваченного Херсона и его побега из Киева

Журналисты смогли найти фотографии с псевдомэром оккупированного Херсона Александром Кобцом, который ранее работал на КГБ.

Расследователям Bihus.Info удалось получить фото коллаборанта от своих источников, где можно увидеть, как 7 марта он покинул Киев на автомобиле Мерседес с номерным знаком AA 8332 CO, зарегистрированным на его жену Анну Кобец.

07:24 Враг пытается закрепиться в районе Северодонецка, на Бахмутском и Авдеевском направлениях — тяжелые бои



На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки, сообщает утром 26 мая Генштаб ВСУ. Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействует артиллерию и штурмовую авиацию по позициям подразделений ВСУ и гражданской инфраструктуре региона.

Враг пытается закрепиться в районе Северодонецка. Вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.

07:10 ЕС заморозил около $24,5 млрд активов российского центробанка

Европейский Союз заморозил 24,5 миллиарда долларов активов российского центрального банка.

07:04 Оккупанты пытаются возобновить наступление на Славянск — Генштаб

На Слобожанском направлении российские оккупанты систематически и интенсивно ведут огонь по районам концентрации украинских войск, сообщает Генштаб ВСУ.

Также агрессоры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновая и Черкасские Тишки.



Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск.

06:50 РФ обстреляла центр Лисичанска из артиллерии — Нацполиция

В Лисичанске российские военные обстреляли центр города из артиллерийских установок, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.



«В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автомобили местных жителей. К счастью, пострадавших в результате обстрела нет», — говорится в сообщении.



Кроме того, вражескими снарядами повреждены многоквартирные и частные дома, помещения гостиницы, гаражи и помещения центра предоставления гуманитарной помощи.



05:46 Российские захватчики усиливают битву за Северодонецк и готовятся наступать на Северск — ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что российские оккупанты планируют усилить битву за Северодонецк и готовится к наступлению на Северск.

Согласно его анализу, российские войска уделили первостепенное внимание наступлению к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к юго-западу от Северодонецка и завершить усилия по оцеплению Луганской области.

04:09 Могут использовать для провокаций. Недалеко от острова Змеиный обнаружили захваченный оккупантами украинский катер

Недалеко от острова Змеиный обнаружили один из малых бронированных артиллерийских катеров Военно-Морских сил ВСУ. Оккупанты захватили его в Бердянске в начале полномасштабного вторжения.

03:23 Украинская ПВО сбила российскую ракету в Хмельницкой области

Противовоздушная оборона (ПВО) Украины 25 мая сбила российскую ракету, а ее обломки упали в поле.

Об этом в Telegram сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий. По его словам, жертв и разрушений в результате падения обломков ракеты нет.

03:21 Израиль отклонил просьбу США разрешить передачу ракет Украине — СМИ

Израиль отклонил просьбу Соединенных Штатов разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты Spike, произведенные в Германии по израильской технологии и лицензии, сообщает Axios со ссылкой двух представителей США и Израиля.

02:17 БТРы — на каждом перекрестке. Оккупанты пригнали в Мелитополь эшелон устаревших танков

«Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне все-таки сняли с консервации, сегодня (25 мая — ред.) прибыл в Мелитополь… В поселок Кирилловка вошли 30 единиц российской техники. По сообщению местных жителей, почти на каждом перекрестке стоят БТРы», — говорится в сообщении.

01:46 ВСУ за сутки истребителями сбили две крылатые ракеты оккупантов

Отмечается, что авиационное присутствие вокруг украинских границ наращивается, но самолеты оккупантов фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое украинской противовоздушной обороной.

01:12 Россия разрешила брать на контракт для войны с Украиной людей старшего возраста — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские власти приняли решение разрешить брать на контрактную службу для войны с Украиной людей старшего возраста.

«То есть молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется», — отметил Зеленский.

00:39 Передача танков Украине. Берлин отверг заявления Дуды о нарушении обещания

Германия отвергла заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что Берлин нарушил свои обещания и не передал танки взамен тем, которые Варшава отдала Украине.

00:05 «Сейчас не 1938 год». Зеленский ответил на редакционную статью NYT и предложения о «компромиссах в обмен на мир»

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления, в том числе в западных СМИ, о том, что Украина якобы должна пойти на уступки России в обмен на мир.

«Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ о том, что Украина якобы должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир. Возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали нечто подобное. Но сейчас, напоминаю, все-таки 2022 год», — заявил глава государства в вечернем обращении.

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