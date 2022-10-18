«Враг пытается прорвать оборону». Глава ОВА назвал самые горячие точки Донецкой области 18 октября, 13:49 ВСУ успешно отбивают атаки российских оккупантов в Донецкой области (Фото:Минобороны Украины)

Бахмут и Авдеевка являются самыми горячими точками линии фронта в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«Линия фронта. Самыми горячими направлениями являются Бахмутское и Авдиевское. На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток прорвать нашу оборону, но все атаки отражаются, враг несет многочисленные потери», — отметил он в эфире национального телемарафона.

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Кириленко уточнил, что российские оккупанты также бьют по объектам критической инфраструктуры, разрушая их.

Глава ОВА добавил, что за минувшие сутки погибли четыре гражданских, еще семь человек получили ранения.

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Накануне в Минобороны Украины сообщили, что кремлевский режим приказал своим оккупационным войскам захватить Бахмут Донецкой области уже до конца октября. Там добавили, что самые сложные бои на сегодняшний день идут именно в районе Бахмута.