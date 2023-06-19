Тяжелые бои на четырех направлениях: за сутки было 39 боевых столкновений, украинские военные поразили три пункта управления россиян — Генштаб 19 июня, 20:04 Украинский военный сидит на гаубице M119 неподалеку от линии фронта в Донецкой области, 19 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

За прошедшие сутки оккупанты продолжали сосредотачивать усилия на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском, где продолжаются тяжелые бои. В течение суток зафиксировано 39 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 19 июня.

За прошедшие сутки россияне ударили по территории Украины четырьмя ракетами Калибр и четырьмя иранскими беспилотниками Shahed-136/131. Все восемь воздушных целей уничтожили Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ.

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Также враг нанес 32 авиационных удара и совершил около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, в результате чего пострадали мирные люди. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания российских подразделений перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

и оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания российских подразделений перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Здесь россияне осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Чуйковка, Басовка, Турья Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Зыбино, Охримовка, Варваровка, Нестерное, Бударки, Красный Яр в Харьковской области.

и противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Здесь россияне осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Чуйковка, Басовка, Турья Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Зыбино, Охримовка, Варваровка, Нестерное, Бударки, Красный Яр в Харьковской области. На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Кисловка Харьковской области, а также совершил артиллерийские и минометные обстрелы Красного Первого, Новомлинска, Двуречной, Западномго, Кисловки, Берестового Харьковской области.

враг нанес авиационный удар по населенному пункту Кисловка Харьковской области, а также совершил артиллерийские и минометные обстрелы Красного Первого, Новомлинска, Двуречной, Западномго, Кисловки, Берестового Харьковской области. На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Ямполовки, Торского, западнее Дибровы, Григорьевки и Спорного Донецкой области, но успеха не имел. Также россияне нанесли авиационный удар по населенному пункту Спорное Донецкой области и совершили артиллерийские обстрелы Стельмаховки, Невского, Белогоровки Луганской области и Торского, Серебрянки, Верхнекаменского и Раздоловки Донецкой области.

враг проводил наступательные действия в направлениях Ямполовки, Торского, западнее Дибровы, Григорьевки и Спорного Донецкой области, но успеха не имел. Также россияне нанесли авиационный удар по населенному пункту Спорное Донецкой области и совершили артиллерийские обстрелы Стельмаховки, Невского, Белогоровки Луганской области и Торского, Серебрянки, Верхнекаменского и Раздоловки Донецкой области. На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области и нанес авиационные удары по населенным пунктам Северное и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба, Северное Донецкой области.

противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области и нанес авиационные удары по населенным пунктам Северное и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба, Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении защитники Украины отбили все атаки противника в районе Красногоровки, Марьинки и Победы. Враг также нанес авиационный удар в районе Марьинки и осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

защитники Украины отбили все атаки противника в районе Красногоровки, Марьинки и Победы. Враг также нанес авиационный удар в районе Марьинки и осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия по направлению Новомихайловки, нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы и осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное и Угледар Донецкой области.

враг проводил наступательные действия по направлению Новомихайловки, нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы и осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное и Угледар Донецкой области. На Херсонском и Запорожском направлениях россияне продолжают находиться в обороне. Здесь они нанесли авиационные удары в районах Левадного, Зеленого Поля и Новодаровки Запорожской области, осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Макаровка, Сторожевое, Времевка, Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Темировка, Левадное, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области; Берислав, Томарино, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс, Софиевка Херсонской области.

Из-за того, что россияне продолжают нести на поле боя большие потери, они продолжают переоборудовать гражданские учреждения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения. В частности, в военный госпиталь они превратили общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области. В помещении столовой разместили операционную, а в учебных классах обустроили палаты для раненых. Этот госпиталь также используется как логистический хаб по перераспределению раненых и погибших военнослужащих противника. Тяжелораненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска на автомобильном транспорте. Раненых офицеров транспортируют в Россию воздушным путем.

За сутки авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, два склада боеприпасов, один склад горюче-смазочных материалов, 14 артиллерийских подразделений на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны и еще два важных объекта оккупантов.