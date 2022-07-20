НАБУ и ГУР Минобороны вывели из оккупации украинского военного

20 июля, 15:18
Сотрудники НАБУ и разведки провели успешную операцию по эвакуации украинского военного (Фото:НАБУ/Facebook)

Сотрудники НАБУ и разведки провели успешную операцию по эвакуации украинского военного (Фото:НАБУ/Facebook)

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Главного управления разведки Минобороны провели операцию по эвакуации украинского военного с захваченных территорий юга страны.

Как сообщили в пресс-службе украинской разведки в Telegram, украинский военный не получил повреждений, его передали командованию.

Там уточнили, что с начала полномасштабного вторжения проведено более десяти удачных операций по эвакуации гражданских, а также военнослужащих и их семей.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 20 июля — 147-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=3SZR1IimGE8

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

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Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Эвакуация Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Военнослужащий Украинская разведка Война России против Украины

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