У врага в 10 раз больше. Если западные партнеры предоставят нам авиацию, мы изменим ход событий за недели — командир подразделения разведки ВСУ 4 июля, 18:17 Польский самолет F-16 в марте 2022 года (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Денис Ярославский, командир подразделения разведки ВСУ, который воюет на северном фланге Бахмута, в интервью Radio NV заявил, что, если западные партнеры предоставят Украине авиацию, украинские военные смогут изменить ход событий на фронте за недели.

«Мы атакуем меньшими силами, средствами. Враг превышает нас по всему участку фронта в 10 раз в авиации. Мы делаем то, что даже не прописано в учебниках», — подчеркнул Ярославский в эфире Radio NV.

Видео дня

Украинский разведчик отметил, что на всех совещаниях по планированию контрнаступательных операционных действий «мы … молимся за то, чтобы у нас появилась авиация».

«Если мы дождемся или если наши западные партнеры все же, понимая всю тактику военную, предоставят нам авиацию, мы изменим ход событий за недели. … Без нее это очень трудно. Это за пределами возможностей, но мы это делаем — каждый метр выгрызаем», — сказал он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post заявил, что для более быстрого контрнаступления Украине нужно больше оружия, в частности самолеты — «не 120, но хотя бы ограниченное количество».

4 июля глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина не получит западные истребители, пока не закончится ее контрнаступление против России.

«Обучение пилотов, обучение техников, организация материально-технического обеспечения, которое может фактически поддерживать эти самолеты, не будут доступны до завершения контрнаступления», — сказал он.

По словам Бауэра, он считает «важным и понятным», что Украина просит эти истребители, но, по его мнению, это не должно быть «частью дискуссии о контрнаступлении».

В мае западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просил Киев.

Первым шагом должно стать обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

Великобритания, в частности, обещала начать обучение уже летом. Foreign Policy писало, что страна подготовит около 20 украинских пилотов. СМИ писали, что Дания может начать обучение в августе. Нидерланды в июне выражали готовность начать обучение через несколько месяцев.

По состоянию на 27 июня в Воздушных силах ВСУ заявили, что учения украинцев на F-16 еще не стартовали.

Также пока не объявлено, когда и сколько истребителей получит Украина.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

Зеленский 21 июня говорил, что Украина может получить первые F-16 через шесть-семь месяцев. Министр обороны Алексей Резников заявлял, что F-16 будут в Украине не раньше Нового года, хотя ранее в Минобороны выражали надежду, что это произойдет этой осенью.

Politico пишет, что Украина может получить первые истребители F-16 в начале 2024 года.