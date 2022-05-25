В Украине с начала войны родилось более 48 тысяч детей
Ребенок (Фото:esudroff/pixabay.com)
В Украине с начала полномасштабного вторжения России родился 48 321 младенец.
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Об этом сообщило Министерство юстиции Украины в Facebook.
"Больше всего родилось детей во Львовской области - 4668, Днепропетровской - 4054, Одесской - 3630, Винницкой - 2694 и Закарпатской - 2645", - указано в сообщении.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 234 ребенка, 433 получили ранения.
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