В Украине с начала войны родилось более 48 тысяч детей

25 мая, 06:30
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Ребенок (Фото:esudroff/pixabay.com)

Ребенок (Фото:esudroff/pixabay.com)

В Украине с начала полномасштабного вторжения России родился 48 321 младенец.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Об этом сообщило Министерство юстиции Украины в Facebook.

"Больше всего родилось детей во Львовской области - 4668, Днепропетровской - 4054, Одесской - 3630, Винницкой - 2694 и Закарпатской - 2645", - указано в сообщении.

Видео дня

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 234 ребенка, 433 получили ранения.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Вторжение Дети Война России против Украины

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