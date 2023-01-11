Полиция подтвердила смерть более 16 тысяч гражданских с начала полномасштабного вторжения России 11 января, 00:47 Место массового захоронения в освобожденном Изюме (Фото:Пресс-офицер 93-й ОМБр Холодний Яр Ирина Рыбакова via Eugene Enin / Facebook)

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украине зафиксировали гибель 16 502 человек (до 3 января 2023 года). Об этом сообщает Центр прав человека Zmina со ссылкой на ответ Нацполиции.

По данным полиции, погибших обнаружили:



в Донецкой области — 4746;

в Харьковской — 3784;

в Николаевской — 2207;

в Киевской — 2072;

в Черниговской — 899;

в Луганской — 815;

в Херсонской — 686;

в Сумской — 341;

в Житомирской — 283;

в Запорожской — 66.

Видео дня

На освобожденных от российских оккупантов территориях нашли 21 массовое захоронение. Из них в Донецкой области — три (эксгумировали 278 гражданских и 37 военнослужащих ВСУ), в Киевской — 14 (эксгумировали 177 человек), в Харьковской — два (эксгумировали 451 гражданского и 44 военнослужащих ВСУ), в Херсонской — два (эксгумировали 46 человек).

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ

В полиции сообщили, что у большинства погибших огнестрельные ранения и минно-взрывные травмы. Там также уточнили, что не ведут учет количества погибших из-за российского вторжения, которых нашли в домах и на улицах на деоккупированных территориях.

1 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что количество погибших из-за российской агрессии гражданских в Украине может значительно превышать 20 тысяч. Еще весной 2022 года появлялась информация, что в захваченном оккупантами Мариуполе могли погибнуть более 20 тысяч человек.