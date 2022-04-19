Шкарлет поддержал инициативу о замене дисциплины «русский язык» другими предметами 19 апреля, 12:57 Цей матеріал також доступний українською Шкарлет поддержал инициативу, но уточнил, что нужно смотреть на выбор школы (Фото:МОН)

Министр образования Сергей Шкарлет поддержал инициативу о замене дисциплины «русский язык» другими предметами в украинских школах с 1 сентября.

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«Я, в принципе, поддерживаю такую инициативу, но нужно смотреть, чтобы это было по выбору школы, педсовета. Но, в принципе, мы поддерживаем такую инициативу», — отметил он в эфире национального телемарафона.

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По словам Шкарлета, освободившиеся часы можно будет отдать на самоподготовку или творческое образование.

Он также подчеркнул, что это должно быть решением каждого отдельного учебного заведения.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что с нового учебного года в тех школах Украины, где до сих пор преподают русский язык как дисциплину, нужно рассмотреть ее замену на другие предметы или увеличить долю изучения уже имеющихся.

Также он предлагает пересмотреть программу по зарубежной литературе, ведь согласно ей в школах до сих пор много внимания уделяют изучению российских писателей. По его словам, с такими инициативами могут выступать родители, несмотря на то, что это в компетенции МОН.

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили почти тысячу учебных заведений, из них 88 полностью уничтожены. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в захваченной Волновахе военные РФ возобновили работу школ по программе страны-агрессора, а учителя в Донецкой области отказываются работать на российских оккупантов.





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