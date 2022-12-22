Ломал руку топором. Оккупант рассказал, как пытался сбежать с фронта — ГУР 22 декабря, 22:15 Некоторые российские оккупанты ищут способ сбежать с войны (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Российский оккупант в разговоре с женой признался, что пытался сломать себе руку топором, чтобы избежать участия в полномасштабной войне против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook со ссылкой на перехват разговора.



На записи оккупант обсуждает с женой варианты возвращения на территорию страны-агрессора через суд.



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«Я ломал руку, думал, может меня, бл**ь, хоть вывезут. Обухом топора по ней два раза **нул, час не мог ниче делать. А потом утром, бл**ь, все работает», — жалуется он.

На видео — нецензурная лексика

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля страна-агрессор РФ потеряла более 100 тысяч своих военных, 3003 танка, 1978 артсистем, 212 средств ПВО, 283 самолета, 267 вертолетов, 1693 БПЛА, 16 кораблей и катеров и не только.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что в феврале страна-агрессор может пойти в новое наступление.