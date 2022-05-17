«Пленному ухо отрезали, а могли БТР-ом четвертовать». Российский оккупант хвастается родным своими зверствами в Украине — перехват СБУ 17 мая, 19:23 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк в Украине (Фото:30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook)

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта, в котором он хвастается пытками защитников Украины и обстрелами мирных поселков.

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Как сообщает СБУ, оккупант не так давно пытался продвинуться в Харьковской области. Сейчас Силы обороны Украины выбивают врага на Харьковском направлении и продвигаются к границе с Россией.



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«Двух пленных взяли… Одному ухо отрезали — он не хотел говорить. Это еще ладно, нормально, это ему еще пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. Это еще нормально, мягко… А так можно было его просто поставить, короб от пулемета, 100 патронов семерок просто в него выпустить и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить», — говорит россиянин в разговоре с отцом, на что тот смеется.



Также российский военный хвастается тем, как они обстреливалии «танками и БТРами раз**башили» жилые дома в мирном поселке Харьковской области и занялись там мародерством:

"…Пацаны на разведку сходили, принесли колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… а смысл залу*аться, у нас стволы, танк, *пта. А если кто чет там залу*нется — минус дом и живи как хочешь, на улице".

Это не первый перехваченный СБУ разговор, в котором российские оккупанты рассказывают о своих военных преступлениях в Украине, в том числе пытках и убийствах украинских военнопленных, мирных жителей, использовании запрещенного оружия.

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