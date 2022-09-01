Угрожал расстрелять мирного жителя. Суд приговорил российского танкиста к 8,5 годам тюрьмы

1 сентября, 17:52
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Российский военный признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (Фото:САП)

Российский военный признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (Фото:САП)

Российского командира танка признали виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и приговорили к 8 с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 1 сентября.

Прокуроры доказали, что командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии России 24 февраля пересек границу Украины с территорию Беларуси, чтобы участвовать в захвате Чернигова. В начале марта россиянин напал на жителя села Халявин и ограбил, угрожая расстрелом. Позже он попал в плен к защитникам Украины.

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В Офисе генпрокурора заявили, что в суде российский военный признал вину и раскаялся, а сторона защиты просила о более мягком приговоре, «учитывая [его] искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления».

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8 августа Деснянский районный суд Чернигова признал военного РФ Михаила Куликова виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны и приговорил к 10 годам тюрьмы. Он выстрелил из танка в жилой дом.

В конце мая в Украине суд приговорил 21-летнего российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство гражданского в Сумской области. 29 июля апелляционный суд заменил ему пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Черниговская область Чернигов Российские военные Приговор Военные преступления РФ Офис генерального прокурора Война России против Украины

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