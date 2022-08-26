Россия пытается возобновить наступление на Славянском направлении — Генштаб 26 августа, 19:04 Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на пятницу, 26 августа, на 184-й день с начала полномасштабного российского вторжения.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



оккупанты пытаются установить полный контроль над Донецкой областью, удержать захваченные районы в Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и восполнить потери;

на Волынском, Полесском и Северском направлениях россияне обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Середина-Буда, Шевченково, Катериновка и Вольное Сумской области из ствольной артиллерии;

россияне обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Середина-Буда, Шевченково, Катериновка и Вольное Сумской области из ствольной артиллерии; на Харьковском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Варваровки, Удов, Слатино, Петровки, Борщевой, Великих Проходов, Песчаного, Русских Тишков, Шестаково, Слобожанского, Андреевки и Гусаровки; нанес авиаудары возле Мосьпаново, Первомайского и Байрака;

враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Варваровки, Удов, Слатино, Петровки, Борщевой, Великих Проходов, Песчаного, Русских Тишков, Шестаково, Слобожанского, Андреевки и Гусаровки; нанес авиаудары возле Мосьпаново, Первомайского и Байрака; на Славянском направлении войска страны-террориста РФ пытаются возобновить наступление в сторону Барвенково, вражеским обстрелам подверглись районы Чепеля, Бражковки, Богородичного и Константиновки. Россияне нанесли авиаудар возле Бражковки и Залимана, безуспешно вели наступление в направлении Карнауховки и отступили;

войска страны-террориста РФ пытаются возобновить наступление в сторону Барвенково, вражеским обстрелам подверглись районы Чепеля, Бражковки, Богородичного и Константиновки. Россияне нанесли авиаудар возле Бражковки и Залимана, безуспешно вели наступление в направлении Карнауховки и отступили; на Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Татьяновки, Ивано-Дарьевки, Звановки и Григоровки, нанесли авиаудары возле Спорного и Северска;

оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Татьяновки, Ивано-Дарьевки, Звановки и Григоровки, нанесли авиаудары возле Спорного и Северска; на Бахмутском направлении вражеские войска обстреливали из танков, ствольной артиллерии и РСЗО районы Тихоновки, Васюковки, Соледара, Бахмута и Шумов, использовали авиацию для ударов у Яковлевки и Кодемы;

вражеские войска обстреливали из танков, ствольной артиллерии и РСЗО районы Тихоновки, Васюковки, Соледара, Бахмута и Шумов, использовали авиацию для ударов у Яковлевки и Кодемы; оккупанты безуспешно пытались вести штурм в направлении Соледара, Бахмутского, Бахмута и Кодемы;

на Авдеевском направлении россияне обстреляли районы Александрополя, Нью-Йорка, Новобахмутовки, Нетайлово, Галициновки, Невельского, Опытного и Марьинки, нанесли авиаудары возле Первомайского, Красногоровки и Марьинки;

россияне обстреляли районы Александрополя, Нью-Йорка, Новобахмутовки, Нетайлово, Галициновки, Невельского, Опытного и Марьинки, нанесли авиаудары возле Первомайского, Красногоровки и Марьинки; оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлении Невельского, отступили после отпора защитников Украины;

на Новопавловском направлении зафиксированы вражеские обстрелы под Золотой Нивой, Пречистовкой, Павловкой и Владимировкой, авиаудары оккупантов в районах Ольговского и Гуляйполя;

зафиксированы вражеские обстрелы под Золотой Нивой, Пречистовкой, Павловкой и Владимировкой, авиаудары оккупантов в районах Ольговского и Гуляйполя; на Южнобугском направлении оккупанты продолжили обстрелы районов населенных пунктов Николаев, Кривой Рог, Лупарево, Прибугское, Посад-Покровское, Новогригоровки, Партизанское, Красная Долина, Великое Артаково, Квитневое, Ивановка, Потемкино, Трудолюбовка, Благодатное, Таврическое, Первомайское, Широкое и Поляна; пытались разрушить авиаударами важные инфраструктурные объекты в районах Александровки, Лозового и Ольгиного;

оккупанты продолжили обстрелы районов населенных пунктов Николаев, Кривой Рог, Лупарево, Прибугское, Посад-Покровское, Новогригоровки, Партизанское, Красная Долина, Великое Артаково, Квитневое, Ивановка, Потемкино, Трудолюбовка, Благодатное, Таврическое, Первомайское, Широкое и Поляна; пытались разрушить авиаударами важные инфраструктурные объекты в районах Александровки, Лозового и Ольгиного; защитники Украины наносят оккупантам потери в ближних боях и успешно выполняют ракетно-артиллерийские огневые задачи.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор Россия потеряла около 46 250 своих военных и более 12 000 единиц техники, среди которых 1936 танков, 4251 ББМ, 234 самолета, 202 вертолета, 834 беспилотника, 15 кораблей и катеров и не только.

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