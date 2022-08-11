Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Донецком направлении — Генштаб

11 августа, 20:27
Защитник Украины на позиции со Стингером, 11 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Защитник Украины на позиции со Стингером, 11 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 11 августа, на 169-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • в Сумской области российские оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую и военную инфраструктуру в районах Ворожбы, Мезеновки, Павловки и Белополья, в Черниговской — возле села Логи;
  • на Харьковском направлении россияне из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Уды, Родное, Прудянка, Слатино, Новое, Русская Лозовая, Петровка, Украинка, Перемога, Барановка, Чепель, Одноробовка, Печенеги и Слобожанское, нанесли авиаудары возле Ртищевки и Старого Салтова;
  • на Славянском направлении армия страны-террориста РФ обстреливала районы Карнауховки, Мазановки, Великой Камышевахи, Долгенького, Новой Дмитровки, Грушевахи и Норцовки, нанесла авиаудар возле Залимана;
  • на Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону защитников Украины и занять выгодные рубежи, чтобы возобновить наступление в сторону Краматорска и Бахмута. Враг обстреливает подразделения Сил обороны Украины, чтобы помешать их переброске на другие направления;
  • на Краматорском направлении противник обстрелял районы Пришиба, Северска, Григоровки и Верхнекаменского;
  • россиянам не удалось улучшить тактическое положение возле Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, они отброшены назад;
  • на Бахмутском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Бахмута, Константиновки, Белогоровки, Веселой Долины, Зайцевого, Яковлевки, Кодемы и Курдюмовки, наносили авиаудары возле Выемки, Спорного, Бахмута, Соледара и Зайцевого;
  • враг штурмом пытался прорвать оборону ВСУ и продвинуться в сторону Яковлевки, Бахмутского, Зайцевого, Вершины и Дачи, но понес потери и был вынужден бежать благодаря действиям украинских защитников;
  • на Авдеевском направлении оккупанты вели артиллерийские обстрелы районов Марьинки, Нетайлового, Авдеевки, Опытного и Красногоровки, нанесли авиаудары возле Авдеевки и Марьинки;
  • попытки оккупантов вести штурм в направлениях Марьинки и Песков закончились для них потерями и отступлением;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях были зафиксированы вражеские обстрелы возле Новомихайловки, Токмачки, Шевченко, Новояковлевки, Гуляйпольского, Великой Новоселки, Угледара, Золотой Нивы, Орехова, Времевки, Бурлацкого, Ольговского и Кушугума. Авиация оккупантов действовала возле Новомихайловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Щербаков и Полтавки;
  • россияне понесли потери и отошли при попытке штурма в направлении Павловки;
  • на Южнобугском направлении противник пытается не дать защитникам Украины продвинуться вглубь временно захваченной ими территории;
  • оккупанты обстреливали из танков и артиллерии районы Николаева, Прибугского, Лиманов, Галицинового, Зари, Александровки, Шевченкового, Новониколаевки, Киселевки, Любомировки, Поляны, Андреевки, Зеленого Гая, Березнеговатого, Лепетихи, Ивановки, Князевки, Твердомедового, Осокоровки и Никополя: нанесли авиаудары возле Андреевки, Новогригоровки, Лозового и Белой Криницы;
  • личный состав оккупантов деморализован, из-за серьезных потерь они продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях в Луганской области.
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https://www.youtube.com/embed/c4PI52iA-0E

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины страна-агрессор Россия потеряла уже 43 000 своих военных, 1846 танков, 232 самолета, 193 вертолетов, 772 БПЛА, 15 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/YM4S86B4OVk
Редактор: Нина Григорская

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