Оккупанты пытаются захватить всю территорию Донецкой области — сводка

1 сентября, 19:37
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Работа украинской артиллерии (Фото:Игорь Ткачев via Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Работа украинской артиллерии (Фото:Игорь Ткачев via Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 1 сентября, на 190-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • российские оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую область и удержать занятые районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, продолжают авиа- и ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине;
  • белорусские войска усиленно охраняют участок украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях, угроза ударов с территории Беларуси остается;
  • на Северском направлении россияне обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы Каменской Слободы, Железного Моста, Сеньковки Черниговской области и Стариково Сумской области;
  • на Слобожанском направлении оккупанты продолжают бои, пытаясь удержать захваченные районы;
  • на Харьковском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Великие Проходы, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Старый Салтов и Пришиб, используя танки, ствольную и реактивную артиллерию;
  • на Славянском направлении обстрелам оккупантов из ствольной артиллерии и РСЗО подверглись районы Грушевахи, Великой Камышевахи, Вернополья, Долины, Краснополья, Дибровного и Новой Дмитровки; враг нанес авиаудары по районам Новой Дмитровки и Богородичного, безуспешно пытался наступать в направлении Долины и отступил;
  • на Краматорском направлении россияне обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Райгородка, Пискуновки, Северска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Раздоловки;
  • на Бахмутском направлении армия страны-террориста РФ использовала танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрела районов Веселого, Яковлевки, Выемки, Белогоровки, Краснополевки, Звановки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска и Веселой Долины;
  • оккупанты без успеха пытались вести наступление в сторону Веселой Долины, Соледара, Бахмутского и Зайцевого, отошли;
  • на Авдеевском направлении россияне из танков, минометов и ствольной артиллерии наносили удары по районам Александрополя, Розовки, Тоненького, Авдеевки, Карловки, Водяного, Опытного, Первомайского и Песков; нанесли авиаудары по районам Времевки, Нескучного и Александрополя;
  • враг пытался улучшить тактическое положение в направлениях Первомайского, Невельского и Опытного. Штурм и наступление закончились для оккупантов потерями и отступлением;
  • на Новопавловском направлении оккупанты обстреливали районы Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Пречистовки; нанесли авиаудар по району Марьинки;
  • противник безуспешно пытался наступать и вести штурм в направлении Водяного, чтобы улучшить тактическое положение, отступил;
  • на Запорожском направлении россияне обстреливали районы Новополя, Ольговского, Гуляйполя и Луговского;
  • на Южнобугском направлении оккупанты использовали танки, минометы и ствольную артиллерию и с их помощью пытались нанести удары по важным объектам в районах населенных пунктов Потемкино, Андреевка, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Новопетровка, Любомировка, Шевченково, Степовая Долина, Таврическое, Лупарево, Александровка, Первомайское, Лозовое и Ольгино.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/IGF9_KrDqFo
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0BfuEsULAWbhU4d1kKomTtEmWmTo3M9iEWoa1p6mcXjRxgxE5zrpkmhVtrkv7Aexyl

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 48 350 своих военных, 1997 танков, 153 средства ПВО, 234 самолета, 205 вертолетов, 851 БПЛА, 15 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/E2FsdWNlsA8
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецкая область Луганская область Харьковская область Херсонская область Сводка Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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