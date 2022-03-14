Российские оккупанты потеряли до 100 человек при неудачной попытке наступления на Донбассе — ОТГ Восток 14 марта, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Украинские бойцы на захваченном вражеском БРДМ (иллюстративное фото) (Фото:Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook)

Российские войска потеряли до 100 человек личного состава, два танка, три БМП и один БТР в результате неудачной попытки прорвать оборону украинских защитников на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook по состоянию на 17:00 понедельника, 14 марта.

«Благодаря успешным действиям наших воинов был вовремя обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено четыре БМП и два взвода пехоты», — сказано в сообщении.

В ОТГ Восток также заявили, что в течение дня украинская артиллерия уничтожила колонну обеспечения из более 12 автомобилей. После потерь батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступили.

Ранее 14 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что противник определился с основными направлениями оперативных усилий: это зона ООС, Мариуполь и Николаев. Россияне перебрасывают туда часть войск.

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