ВСУ заставили оккупантов отступить из Дмитровки Харьковской области — Генштаб 17 июня, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Уничтожение российских РСЗО БМ-27 Ураган (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

Защитники Украины заставили российских оккупантов покинуть Дмитровку Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook в сводке по состоянию на вечер пятницы, 17 июня.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении оккупанты пытаются не допустить выхода подразделений защитников Украины к госгранице и в тыл российских войск на Славянском направлении.

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Возле Кочубеевки и Краснополья враг безуспешно пытался вести разведку боем и отступил. Также в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток украинские бойцы обнаружили вражеские ДРГ и нанесли им потери.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 33 150 своих военных, 1449 танков, 729 артиллерийских систем, 213 самолетов, 179 вертолетов, 591 беспилотник и не только.

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