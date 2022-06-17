ВСУ заставили оккупантов отступить из Дмитровки Харьковской области — Генштаб

17 июня, 19:14
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Уничтожение российских РСЗО БМ-27 Ураган (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

Уничтожение российских РСЗО БМ-27 Ураган (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

Защитники Украины заставили российских оккупантов покинуть Дмитровку Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook в сводке по состоянию на вечер пятницы, 17 июня.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении оккупанты пытаются не допустить выхода подразделений защитников Украины к госгранице и в тыл российских войск на Славянском направлении.

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Возле Кочубеевки и Краснополья враг безуспешно пытался вести разведку боем и отступил. Также в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток украинские бойцы обнаружили вражеские ДРГ и нанесли им потери.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/342084208104664

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 33 150 своих военных, 1449 танков, 729 артиллерийских систем, 213 самолетов, 179 вертолетов, 591 беспилотник и не только.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Генштаб Дмитровка Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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