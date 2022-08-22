Оккупанты сосредоточили наступление на двух направлениях — Генштаб 22 августа, 20:29 Защитники Украины стреляют из миномета на линии фронта, 18 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 22 августа, на 180-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



оккупанты пытаются установить полный контроль над Донецкой областью, удержать захваченные территории в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, помешать контрнаступлению защитников Украины и восстановить боеспособность своих войск;

белорусские войска продолжают усиленную охрану участка границы в Брестской и Гомельской областях, угроза ракетных и авиаударов по Украине с территории Беларуси остается;

на Северском направлении оккупанты удерживают часть войск в приграничных районах Брянской и Курской областей, чтобы демонстрировать присутствие и сковывать действия защитников Украины. Враг обстрелял районы Сеньковки и Николаевки Черниговской области, Катериновки и Ободов Сумской области из ствольной артиллерии;

оккупанты удерживают часть войск в приграничных районах Брянской и Курской областей, чтобы демонстрировать присутствие и сковывать действия защитников Украины. Враг обстрелял районы Сеньковки и Николаевки Черниговской области, Катериновки и Ободов Сумской области из ствольной артиллерии; на Слобожанском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение и восполнить потери личного состава и техники;

россияне пытаются улучшить тактическое положение и восполнить потери личного состава и техники; на Харьковском направлении армия страны-террориста РФ обстреляла военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Базалиевка, Слобожанское, Дуванка, Перемога, Большие Проходы, Русская Лозовая, Лебяжье, Мосьпаново, Гусаровка, Русские Тишки; нанесла авиаудары возле Старого Салтова, Верхнего Салтова, Питомника, Мосьпаново и Гусаровки;

армия страны-террориста РФ обстреляла военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Базалиевка, Слобожанское, Дуванка, Перемога, Большие Проходы, Русская Лозовая, Лебяжье, Мосьпаново, Гусаровка, Русские Тишки; нанесла авиаудары возле Старого Салтова, Верхнего Салтова, Питомника, Мосьпаново и Гусаровки; на Славянском направлении оккупанты из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали окрестности Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки, Чепеля, Богородичного и Курульки;

оккупанты из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали окрестности Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки, Чепеля, Богородичного и Курульки; на Донецком направлении оккупанты продолжают наступление, основные усилия направлены на Бахмутское и Авдеевское направления;

оккупанты продолжают наступление, основные усилия направлены на Бахмутское и Авдеевское направления; на Краматорском направлении обстрелам россиян подверглись районы Северска, Закотного, Переездного, Григорьевки, Верхнекаменского и Пришиба; оккупанты наступали в районе Краснополья ;

обстрелам россиян подверглись районы Северска, Закотного, Переездного, Григорьевки, Верхнекаменского и Пришиба; оккупанты ; на Бахмутском направлении противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру возле Константиновки, Бахмутского, Подгородного, Яковлевки, Веселой Долины и Белогоровки; нанес авиаудар по позициям защитников Украины в районе Соледара, ракетные удары — под Соледаром и Константиновкой. Россияне вели безуспешный штурм возле Соледара, Кодемы и Зайцевого;

противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру возле Константиновки, Бахмутского, Подгородного, Яковлевки, Веселой Долины и Белогоровки; нанес авиаудар по позициям защитников Украины в районе Соледара, ракетные удары — под Соледаром и Константиновкой. Россияне возле Соледара, Кодемы и Зайцевого; на Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков и артиллерии районы Авдеевки, Александрополя, Марьинки, Первомайского и Песков; наносили авиаудары возле Невельского, Марьинки и Красногоровки; наступали под Красногоровкой, Первомайским и Невельским;

оккупанты обстреливали из танков и артиллерии районы Авдеевки, Александрополя, Марьинки, Первомайского и Песков; наносили авиаудары возле Невельского, Марьинки и Красногоровки; наступали под Красногоровкой, Первомайским и Невельским; на Новопавловском направлении враг вел обстрел районов Новомихайловки, Елизаветовки и Украинки; наступал в районе Новомихайловки и отступил с потерями;

враг вел обстрел районов Новомихайловки, Елизаветовки и Украинки; наступал в районе Новомихайловки и отступил с потерями; на Запорожском направлении обстрелам оккупантов подверглись районы Гуляйполя, Шевченко, Чаривного, Новоселки, Времевки, Вольного Поля, Малой Токмачки, Полтавки, Дорожнянки; россияне наступали возле Времевки и Великой Новоселки;

обстрелам оккупантов подверглись районы Гуляйполя, Шевченко, Чаривного, Новоселки, Времевки, Вольного Поля, Малой Токмачки, Полтавки, Дорожнянки; россияне возле Времевки и Великой Новоселки; на Южнобугском направлении противник пытается удержать занятые позиции, не допустить продвижения украинских войск, восполнить потери и обстреливает подразделения защитников Украины. Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Великое Артаково, Николаев, Андреевка, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Белая Криница, Партизанское, Луч, Токарево, Каменное, Нововоронцовка, Поляна, Новоалександровка и Любомировка. Зафиксированы вражеские авиаудары в районе Андреевки, Ольгиного, Трудолюбовки и Потемкиного, ракетные удары по Николаеву и Затоке.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла 45,4 тыс. личного состава, 1919 танков, 234 самолета, 198 вертолетов, 815 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

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