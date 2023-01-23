Россияне наступают на двух направлениях, больницы в Херсонской области переполнены ранеными оккупантами — Генштаб 23 января, 19:46 Защитники Украины в районе Бахмута Донецкой области (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 23 января, на 334-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook:



за сутки оккупанты нанесли четыре ракетных удара по украинским населенным пунктам ( две ракеты сбила ПВО) и 18 авиаударов, 24 раза вели обстрелы из реактивных систем залпового огня;

две ракеты сбила ПВО) и 18 авиаударов, 24 раза вели обстрелы из реактивных систем залпового огня; враг продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях и не считается со своими многочисленными потерями. На Купянском направлении россияне безуспешно наступали, защитники Украины отбили вражеские атаки;

на Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском ситуация не изменилась, наступательных группировок врага там нет;

20−21 января оккупанты потеряли более 50 человек ( из них 16 — ликвидированы) во время наступления на Запорожском направлении в районе Малых Щербаков. Силы обороны уничтожили девять единиц вооружения и военной техники, в том числе танк, шесть БМП и бронемашину Тигр, еще четыре были повреждены;

из них 16 — ликвидированы) во время наступления на Запорожском направлении в районе Малых Щербаков. Силы обороны уничтожили девять единиц вооружения и военной техники, в том числе танк, шесть БМП и бронемашину Тигр, еще четыре были повреждены; с начала января раненых оккупантов на временно захваченной части Херсонской области стало намного больше — по данным Генштаба, местные больницы переполнены, небольшую часть раненых вражеских военных направляют в оккупированный Крым;

в Северодонецком районе Луганской области россияне пытаются изолировать местных жителей от украинского телевидения и мобильной связи;

авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов. Защитники Украины сбили два российских Су-25, вертолет Ка-52, беспилотник Орлан-10 и две управляемые авиационные ракеты Х-59;

ракетные войска и артиллерия ударили по трем районам сосредоточения оккупантов и вражескому складу логистики.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 121 480 своих военных, за прошедшие сутки — 720.