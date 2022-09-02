Оккупанты «модернизируют» старые танки, пытаясь спастись от украинских беспилотников — фото 2 сентября, 17:56 Российские оккупанты прикручивают на старые танки «крыши», надеясь таким образом спрятать люки (Фото:скриншот видео / Bild)

Российские оккупанты пытаются «модернизировать» старые танки Т-62, оборудуя их самодельными «крышами». Об этом сообщает немецкий таблоид Bild в пятницу, 2 сентября, со ссылкой на видео с востока Украины.

Bild обращает внимание на странные конструкции на башнях танков 50-летней давности, которые Россия была вынуждена расконсервировать на фоне больших потерь в Украине. Эти конструкции напоминают крыши или клетки и впервые были замечены весной, но с тех пор их «модернизировали»: теперь они представляют собой не «решетку», а сплошную «крышу» из дерева, металла или даже солнечных панелей.



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Инфографика: скриншот видео / Bild

Инфографика: скриншот видео / Bild

Вероятно, с помощью таких «крыш» российские оккупанты надеются спрятать люки и спасти их от точных ударов с украинских беспилотников, а также от ракет Javelin.



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 48700 своих военных, 2009 танков, 4366 боевых бронемашин, 3247 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 105 единиц специальной техники, 234 самолета, 205 вертолетов и не только.

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