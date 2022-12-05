Оккупанты обороняются на пяти направлениях и дезертируют из Херсонской области — Генштаб

5 декабря, 20:22
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Защитники Украины (Фото:Костянтин і Влада Ліберови / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)

Защитники Украины (Фото:Костянтин і Влада Ліберови / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 5 декабря, на 285-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ.

Главное из сводки, которую Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook:

  • под массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины попали энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях;
  • предварительно, силы ПВО сбили больше 60 из более чем 70 ракет, запущенных врагом. Оккупанты продолжают обстреливать позиции защитников Украины и населенные пункты вдоль линии фронта, активно используют авиацию в Донецкой области;
  • признаков формирования наступательных группировок врага на Волынском и Полесском направлениях нет;
  • россияне ведут оборону на Купянском, Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях, на Бахмутском и Авдеевском — пытаются улучшить тактическое положение и наступают;
  • в Старобельске Луганской области мобилизованных оккупантов селят в частные дома украинцев. В Ольгином Каховского района Херсонской области россияне крадут сельскохозяйственную продукцию и вывозят в Россию. Армия страны-террориста начала чаще грабить частные дома в населенных пунктах вдоль левого берега Днепра в Херсонской области;
  • в Херсонской области есть случаи дезертирства оккупантов из-за значительных потерь;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника;
  • ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения оккупантов и еще один важный объект врага.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02UnEgx5urC3QKgw8osdKjymkfyPTMmKZTXGaV1zws4NbvKkqv4WSXEEFk4GmsSS8Kl

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла около 91 690 своих военных, за прошедшие сутки — 540.

https://www.youtube.com/embed/LXAQ0iMpZwc
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Луганская область Запорожская область Генштаб Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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