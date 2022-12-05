Оккупанты обороняются на пяти направлениях и дезертируют из Херсонской области — Генштаб 5 декабря, 20:22 Защитники Украины (Фото:Костянтин і Влада Ліберови / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 5 декабря, на 285-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ.

Главное из сводки, которую Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook:



под массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины попали энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях;

предварительно, силы ПВО сбили больше 60 из более чем 70 ракет, запущенных врагом. Оккупанты продолжают обстреливать позиции защитников Украины и населенные пункты вдоль линии фронта, активно используют авиацию в Донецкой области;

признаков формирования наступательных группировок врага на Волынском и Полесском направлениях нет;

россияне ведут оборону на Купянском, Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях, на Бахмутском и Авдеевском — пытаются улучшить тактическое положение и наступают;

в Старобельске Луганской области мобилизованных оккупантов селят в частные дома украинцев. В Ольгином Каховского района Херсонской области россияне крадут сельскохозяйственную продукцию и вывозят в Россию. Армия страны-террориста начала чаще грабить частные дома в населенных пунктах вдоль левого берега Днепра в Херсонской области;

в Херсонской области есть случаи дезертирства оккупантов из-за значительных потерь;

авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника;

ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения оккупантов и еще один важный объект врага.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла около 91 690 своих военных, за прошедшие сутки — 540.