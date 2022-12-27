Оккупанты увеличили количество патрулей в Луганской области, чтобы ловить дезертиров — Генштаб

27 декабря, 19:15
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Защитники Украины на линии фронта в Бахмуте, 26 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Защитники Украины на линии фронта в Бахмуте, 26 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 27 декабря, на 307-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба;

  • угроза авиа- и ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины сохраняется;
  • российские оккупанты продолжают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на значительные потери. На Лиманском направлении враг пытается улучшить тактическое положение;
  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, признаков формирования наступательных группировок противника нет;
  • в Луганской области оккупанты чаще дезертиру.т и оставляют позиции из-за серьезных потерь. Военное руководство страны-террориста увеличило количество патрулей, которые должны задерживать и возвращать дезертиров;
  • ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки нанесли удар по пункту управления, шести районам сосредоточения оккупантов и их техники, складу боеприпасов, а также еще одному важному военному объекту.

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По данным Генштаба ВСУ, страна-агрессор с начала полномасштабной войны потеряла 103 220 своих военных, за прошедшие сутки — 620.

https://www.youtube.com/embed/DsRb2UEv8XI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Луганская область Генштаб Ракетные удары Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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