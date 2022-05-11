«Не хотят идти в мясорубку». Российские оккупанты массово саботируют приказы и ломают свою технику — Ким 11 мая, 21:59 Цей матеріал також доступний українською Виталий Ким (Фото:Tori.chelli via Wikipedia)

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что российские оккупанты саботируют приказы и ломают собственную технику.

Война России против Украины — главные события 11 мая

В вечернем обращении в своем Telegram-канале Ким отметил, что рад за Харьковское направление, где ВСУ освобождают от российских оккупантов все больше населенных пунктов.



Видео дня

«Ждем подкрепление и на наше направление… Сейчас массовое явление на всех направлениях — русские саботируют приказы, не хотят идти в мясорубку, ломают свою технику… Для них это ситуация „win-win“ — и не умер, и преступный приказ не выполнил. Поддерживаю, ломайте технику, за этого ничего не будет — она и так ломается…», — сказал Ким.



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 26 350 человек личного состава, 1187 танков, 199 самолетов, 160 вертолетов, 390 беспилотников, 12 кораблей и катеров и не только.



Будет убито столько российских военных, сколько нужно, чтобы освободить Херсонскую область – Михаил Подоляк https://www.youtube.com/embed/NxfxxZRkp7Y

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.