«Не хотят идти в мясорубку». Российские оккупанты массово саботируют приказы и ломают свою технику — Ким

11 мая, 21:59
Цей матеріал також доступний українською
Виталий Ким (Фото:Tori.chelli via Wikipedia)

Виталий Ким (Фото:Tori.chelli via Wikipedia)

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что российские оккупанты саботируют приказы и ломают собственную технику.

Война России против Украины — главные события 11 мая

В вечернем обращении в своем Telegram-канале Ким отметил, что рад за Харьковское направление, где ВСУ освобождают от российских оккупантов все больше населенных пунктов.

Видео дня
Читайте также:
Бои на востоке и юге. Военный обозреватель — о победителе битвы за Харьков, активизации в Приднестровье и угрозе окружения войск Украины

«Ждем подкрепление и на наше направление… Сейчас массовое явление на всех направлениях — русские саботируют приказы, не хотят идти в мясорубку, ломают свою технику… Для них это ситуация „win-win“ — и не умер, и преступный приказ не выполнил. Поддерживаю, ломайте технику, за этого ничего не будет — она и так ломается…», — сказал Ким.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 26 350 человек личного состава, 1187 танков, 199 самолетов, 160 вертолетов, 390 беспилотников, 12 кораблей и катеров и не только.

Будет убито столько российских военных, сколько нужно, чтобы освободить Херсонскую область – Михаил Подоляк

https://www.youtube.com/embed/NxfxxZRkp7Y
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаевская область Российская военная техника Война России против Украины Виталий Ким

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X