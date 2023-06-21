Журналист рассказал, почему российские военные совершают самоубийства, чтобы не попасть в плен 21 июня, 17:03 Тело российского военного в освобожденном селе Сторожевое Донецкой области, 14 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Журналист Радио Свобода Марьян Кушнир в интервью Radio NV рассказал, почему российские военные совершают самоубийства, чтобы не попасть в плен.

«Смотрите, у меня была история о том, когда я ходил с 10-й отдельной горной штурмовой на штурм под Бахмутом, тогда военные взяли в плен одного из представителей российской армии. Он был мобилизованным. И параллельно с ним в той же норе, где он находился, был еще один российский военный и он подорвал себя на гранате. Это я мог наблюдать даже на GoPro, которые записывали видео на бойцах», — рассказал Кушнир в эфире Radio NV.

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По словам журналиста, россиянин, которого взяли в плен, сообщил, что им рассказывают об очень плохих условиях содержания российских пленных, избиениях, пытках или расстреле со стороны украинской армии, что не соответствует действительности.

Кушнир отметил, что россиянин имел возможность в этом убедиться, поскольку его никто не бил — он был задержан как военнопленный и передан спецслужбам.

«Такие же истории ходят среди всех тех, кто мобилизован российской армией и доставлен уже на передовую. И, вероятно, опять же, это предположение, но, вероятно, такая же история была и с этим бойцом, который скорее всего понял, что все-таки здание возьмут и его, возможно, возьмут в плен. И он решил застрелиться, сидя на диване. То есть, это не единичная история на самом деле», — сказал журналист.

По его словам, ВСУ рассказывают, что бойцы российской армии неоднократно совершали самоубийства, чтобы не сдаваться в плен, потому что им рассказывают, что их будут пытать.

Кушнир также рассказал, что у российских солдат на передовой нет доступа ни к интернету, ни к мобильной связи, и лишь иногда они могут коммуницировать с командиром подразделения.

«Им намеренно не доводят всей информации, поскольку знают, что больше человек может паниковать, а передовые войска используют как пушечное мясо. … Им не хватает информации из внешнего мира, что все не так однозначно как им рассказывает непосредственно их командование. Надо понимать, что информационно-психологическая операция и, в частности, работает не только на Украину и на Вооруженные силы Украины, то есть против, я имею в виду, но и работает для того, чтобы поддерживать такие вот настроения непосредственно в тех мобилизационных войсках, где их ограничивают намеренно информацией и не позволяют им коммуницировать лишний раз», — объяснил журналист.

12 июня в Сети появилось видеоподтверждение использования российской армией заградительных отрядов.

На обнародованных кадрах с разведывательного беспилотника видно, как семеро оккупантов бегут в сторону посадки, из которой навстречу им выскакивают трое вооруженных лиц, которые открывают огонь и заставляет солдат лечь на землю. Дальнейшая судьба этих российских солдат неизвестна.

