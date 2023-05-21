Российские солдаты не хотят идти в атаку под Бахмутом, их вынуждены вести в бой офицеры — украинский военный 21 мая, 12:21 Кепка российского оккупанта неподалеку от Бахмута, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк в интервью Radio NV рассказал, что российские солдаты не хотят атаковать под Бахмутом, поэтому их вынуждены вести в бой офицеры.

«Мы видим появление на переднем краю офицеров, в бой ведут офицеры. Это о чем свидетельствует? Мы недавно видели ситуацию, когда капитан российских войск лично вел в атаку. Это свидетельствует о том, что солдаты не хотят идти в атаку, что они не верят в успех дела, их ведет офицер», — заявил Сиротюк, который находится на южных окраинах Бахмута, в эфире Radio NV.

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Украинский военный отметил, что, когда документы и телефоны погибших российских офицеров попадают к ВСУ, это еще больше усложняет ситуацию для противника.

«Бегства нет, развала фронта нет. Но и морального высокого духа у врага нет. Если еще немножко подъедет новой техники с нашей стороны, думаю, противнику будет очень судорожно. Они очень боятся украинского контрнаступления. Его еще нет, а они себя так перепугали, что любое наше движение вперед они уже расценивают, как это большое украинское наступление. Они все меряют „котлами“. Сейчас они все почему-то живут в паническом настроении, что они окажутся в котле», — добавил он.

19 мая спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что украинские силы перехватывают инициативу в районе Бахмута и пытаются контратаковать.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что украинским военным удалось освободить около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута.

