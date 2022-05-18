«Биолаборатории» перестают работать. Российские пропагандисты меняют стратегию на фоне провалов в войне — ЦПД 18 мая, 23:01 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк в Украине (Фото:30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook)

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что российские пропагандисты взяли "оперативную паузу", чтобы обдумать новую стратегию информационной войны против Украины.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Как отметили в Telegram-канале ЦПД, в последнее время произошло несколько ключевых событий: наступление противника остановилось почти по всем направлениям, Украина начала получать тяжелое вооружение, началась эвакуация защитников Мариуполя с Азовстали. Тем временем в кремлевских СМИ наступило затишье, а среди их экспертов наблюдается капитуляционная риторика.



Видео дня

«Все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий. Но, несмотря на военные поражения, роспропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая и дальше ждет „побед“. Понимая, что на фоне военных неудач медийные истории о „биолабораториях“ и „радиоактивном пепле“ перестают работать, пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к „неожиданным итогам“: поражению в войне и капитуляции», — рассказали в Центре противодействия дезинформации.



По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 28 300 человек личного состава, 1235 танков, 202 самолета, 167 вертолетов, 441 беспилотник, 13 кораблей и катеров, 2137 единиц автомобильной техники и автоцистерн и не только.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что страна-агрессор меняет пропагандистские нарративы на фоне военных неудач в Украине.

У Путина истерика – теперь он лично руководит армией – Виталий Сыч, Сергей Фурса https://www.youtube.com/embed/PCQV1cK0lnM

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.