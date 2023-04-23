«Они врут». Фотографы Либеровы о жалобах российских военнопленных на пытки 23 апреля, 11:03 Российские оккупанты в плену (Фото:libkos/Instagram)

Украинские фотографы Влада и Константин Либеровы, побывавшие в лагере, где содержатся российские военнопленные, заявили Radio NV, что жалобы россиян на пытки в украинском плену — ложь.



«Это совсем другие люди, у них совсем другие ценности. Возможно, им просто это по фану. Они, может быть, просто знают, что за нами наблюдают все эти международные агентства; и если они им что-нибудь скажут, то нам будет тяжело или меньше будут давать оружие. Или они просто подлые и тупые люди», — сказал Константин Либеров Radio NV о жалобах российских военнопленных.

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По словам Влады Либеровой, они общались не со всеми пленными россиянами, но видели многих, «и из тех, что мы видели, [учитывая] даже тех, кто не хотел общаться с нами, это все хорошо откормленные люди, никаких следов побоев».

«Они как минимум тебе в глаза смотрят довольно нагло. Там нет страха. Ты не видишь, что человек запуган. Нет. Они хорошо себя чувствуют», — сказала она.

Влада Либерова отметила, что военнопленных не готовили к встрече с журналистами, а «журналистов вписывали в график военнопленных».

«Я думаю, что они врут, когда говорят, что в плену какие-то пытки или что-нибудь такое. Мы видели администрацию лагеря. Это все абсолютно адекватные люди. В госпитале говорят, что довольно распространенная практика, когда они на этих продуктах наших даже могут набирать вес иногда. Иногда приезжают такие не очень, а потом понемногу отъедаются. Вы видели, как их кормят. Там все согласно нормам и по калориям. Они получают все, что нужно. То есть, они лгут», — подчеркнула она.

Мониторинговая миссия ООН 24 марта представила доклад об обращении с военнопленными и доклад о ситуации с правами человека в Украине. Кроме масштабных российских военных преступлений, среди которых убийства, пытки и сексуальное насилие над гражданскими, миссия заявила о случаях казни военнопленных якобы украинскими и российскими военными.

Почти половина окупантов, с которыми разговаривали представители миссии, пожаловалась на якобы жестокое обращение и пытки. В то же время, миссия зафиксировала пытки и избиения украинских военнопленных, шокирующие условия их содержания и гибель не менее пяти пленных из-за отсутствия медицинской помощи.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что неоднократно встречался с главой миссии, но представители ООН ни разу не затронули вопрос обращения с российскими военнопленными.

В МИД Украины назвали неприемлемым переложение ответственности на жертву агрессии и выразили надежду, что миссия ООН будет избегать уравнения жертвы и агрессора.