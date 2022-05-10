Российские оккупанты расстреляли нескольких ветеранов АТО/ООС — нардеп 10 мая, 17:24 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Лубинец (Фото:Media Center Ukraine — Ukrinform / Telegram)

Глава комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец заявил, что российские оккупанты убивают ветеранов АТО/ООС на временно захваченных территориях.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ Лубинец рассказал, что на временно захваченных территориях российские оккупанты запрещают использовать украинский язык, местным жителям не дают передвигаться между населенными пунктами, создают систему фильтрационных лагерей. Некоторые из них появились в Донецкой области — в Донецке и Докучаевске, один — в российском Ростове.



Видео дня

«В каждом населенном пункте — своя система выдачи „пропусков“… Создается система максимального контроля за каждым человеком, он должен жить исключительно на одной территории, чтобы выехать было проблемно. Проводится идентификация всего населения, через фильтрационные лагеря проходят граждане Украины от 14 до 80 лет. Они всех переписывают, но те, кто имеет отношение и имеют статус ветерана АТО/ООС — их арестовывают», — сообщил он.

Нардеп добавил, что комитет зафиксировал несколько случаев расстрела украинских ветеранов АТО/ООС в присутствии членов их семей.

«У нас есть несколько примеров, когда вывели из дома и перед членами семьи, женой и детьми, расстреляли нескольких наших ветеранов. От правоохранителей, которые когда-то служили в правоохранительном секторе, требуют, чтобы они давали „присягу“ так называемых „ДНР“. Если человек отказывается, применяют наказание, отвозят в Докучаевск или в Донецк», — рассказал Лубинец.



Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что более 1 миллиона украинских граждан, среди которых более 200 тысяч детей, незаконно вывезли на территорию России

Что делают с украинцами в фильтрационных лагерях? – Людмила Денисова, омбудсмен https://www.youtube.com/embed/rwTIN5TWzvA

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.