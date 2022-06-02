Оккупанты за сутки убили четырех мирных жителей в Донецкой области — ОВА

2 июня, 00:56
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Последствия обстрелов российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области, 29 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Последствия обстрелов российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области, 29 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские оккупанты в среду, 1 июня, убили четырех мирных жителей Донецкой области, еще девять гражданских были ранены.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram-канале.

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Мирные жители погибли в Соледаре, Нью-Йорке, Татьяновке и Лимане. Также удалось уточнить информацию о трех погибших в Святогорской Лавре. Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Видео дня

Как сообщил пресс-центр группировки Объединенных сил, за сутки 1 июня защитники Украины отразили 13 атак оккупантов и уничтожили два танка, шесть артиллерийских систем, восемь ББМ, четыре автомобиля и семь беспилотников.

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https://www.youtube.com/embed/Sfx4zdJJ0aQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

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